TİGEM 143 tayı görücüye çıkarıyor

Safkan Arap atı yetiştiriciliği yapan ve atçılık camiasının en büyük tedarikçilerinden olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), iki ayrı ihalede 143 tayı görücüye çıkarıp açık artırma usulü ile satacak.

İlk ihalede TİGEM'e bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 82 safkan Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satılacak. İkinci ihalede ise Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 61 tayın satışı gerçekleştirilecek. İlk ihale 11 Ağustos saat 13.00'te, ikinci ihale ise 25 Ağustos saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'ndeki ihale alanında yapılacak.

Geçici teminat tay başına 5 bin lira olarak belirlendi.

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