15 Temmuz Zaferi, Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz Zaferi, Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılıyor

İHA

İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergileniyor.

15 Temmuz Zaferi, Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılıyor

İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergileniyor.
Bursa'da millet bahçesinde kurulan dijital gösterim merkezi çadırında 15 Temmuz tüm yönleriyle dijital ortamda 4 farklı salonda anlatılıyor. Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığınca Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'ın ardından Bursa'da da açılan "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı yeni Dijital Gösterim Merkezlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergileniyor.
Açılışı yapılan merkez Bursa basınına tanıtıldıktan sonra açılışı yapıldı. Açılışta konuşan İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, "Malumunuz içinde Bursa'mızın da yer aldığı yedi ilde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından Dijital Gösterim Merkezleri açılmış bulunmaktadır. Bu davetimizde kısaca Dijital Gösterim Merkezleri Projesi hakkında sizlere bilgilendirmede bulunup akabinde birlikte Merkezimizi ziyaret etmiş olacağız. Ayrıca bu buluşma vesilesiyle İletişim Başkanlığının amaç, hedef ve faaliyetleri ile Bölge Müdürlüklerinin yapılandırma süreçleri konularında kısaca bir bilgi paylaşımında bulunulmayı da arzulamaktayım" dedi.

15 Temmuz Milletin Zaferi temasıyla açıldı
Gölbaşı, "Milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginliklerimizi yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunan İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı Dijital Gösterim Merkezlerini Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açmış bulunmaktadır. 15 Temmuz zaferini unutturmamak adına hazırlanan Dijital Gösterim Merkezlerinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anlar Temmuz ayı boyunca dijital ortamda sergilenecek. Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçiler Kovid19 salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanacak. Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan Gösterim Merkezlerinde, aynı zamanda işitme engelli vatandaşlarımız için de işaret lisanıyla anlatım imkânı da bulunuyor. Dijital Gösterim Merkezi, hafta içi ve hafta sonu 12:0020:00 saatleri arasında vatandaşlarımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir" şeklinde konuştu.
İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, "Her ay içeriklerini farklı bir tema ve konsept üzerine geliştirecek olan Dijital Gösterim Merkezlerinde, gelecek aylarda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği SİHA, Anadolu Uçak Gemisi, Hürkuş gibi Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği üstün teknolojiye sahip savunma sanayi üretimlerinin dijital haritalama (mapping) gösterimi yapılacak. 360 derece görsel deneyim alanında ise 30 Ağustos Zafer Bayramı, Selçuklu Mimarisi, Göbeklitepe, Anadolu'nun Yüzleri gibi tarihi ve kültürel temaların da dijital gösterimleri gerçekleşecek. Ara Güler, Necip Fazıl Kısakürek, Mevlana Celaleddini Rumi gibi tarihi şahsiyetlerin dijital hologram gösterimlerinin de yapılacağı merkezlerde aynı zamanda Türkiye'nin 2023 hedefleri ve mega projeler gibi atılımlar da ziyaretçilere sunulacak. "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefine giden yolda atılan tarihi bir adım olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği pek çok yeni kazanımdan biri de Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum olarak İletişim Başkanlığının ihdas edilmesi olmuştur. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ulusal ve uluslararası iletişim alanında da güçlü bir performans sergilemesi gerektiğine inanan Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner bakış açısı doğrultusunda, ülkemizin kamusal iletişim stratejisini belirlemek ve yürütmek İletişim Başkanlığının uhdesine verilmiştir. Fahrettin Altun'un başkanlığında iletişimi milli çıkarlar doğrultusunda stratejik bir bakış açısıyla ele alan İletişim Başkanlığı, ülke markasının itibarını koruyacak ve yükseltecek bir anlayışla ulusal ve uluslararası boyutta çalışmalar gerçekleştirmektedir. Başkanlığımız, ulusal iletişim politikasını yürütmek, devletin iletişiminin koordinasyonunu sağlamak ve söylem birliğini tesis etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının kamusal iletişim standartlarını belirlemek, kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütmek, milletimiz ile devletimiz arasındaki iletişim akışını yönetmek, etkin ve nitelikli bir medya alanına katkı vermek amacı doğrultusunda birçok faaliyet yürütmektedir. İki yılı geride bırakan İletişim Başkanlığı, mülga Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığının yerine getirdiği tüm görevleri devralmıştır. Ülkemizin köklü kurumlarından TRT'nin yanı sıra bağlı kuruluşları Basın İlan Kurumu ve Anadolu Ajansının faaliyetlerinin koordinasyonu ve denetimi de yine İletişim Başkanlığının sorumluluğuna verilmiştir. Bununla birlikte devlet ile millet arasında iletişim köprüsü vazifesi gören ve dünyanın en büyük ölçekli kamu iletişim platformu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) de Başkanlığımız bünyesinde faaliyet yürütmektedir. İletişim Başkanlığı bu görevlerinin de ötesinde ülkemizin uluslararası camia nezdindeki itibarına zarar verme potansiyeline sahip pek çok konuda proaktif iletişim stratejilerinin üretilmesi, kamu diplomasisi kapsamında Türkiye'nin millî argümanlarının oluşturulması, ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik alanlarda artan gücümüzün iletişim alanına da yansıması yönünde çok kritik bir misyona sahiptir. Diğer yandan Başkanlığımız, kamu kurumları ile halkımız arasındaki iletişimi güçlendirmek; vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı perçinleyerek fikri, önerisi, şikâyeti ya da ihtiyacı olan her bir bireyin sesini ilgili kurumlara duyurabilmesine vesile olmak üzere koordinasyon sağlama görevini de üstlenmiştir. Milletimiz adına çok kritik görevleri üstlenen İletişim Başkanlığı halihazırda merkez teşkilatında bin'e, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında ise 500'e yakın olmak üzere toplamda 1.500 çalışan ile hizmet sunmaktadır. Başkanlığımızın merkez teşkilatında 8 Daire Başkanlığı, Türkiye'nin farklı noktalarında 18 Bölge Müdürlüğü ve yurt dışında 36 Basın Müşavirliği bulunmaktadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor - Adana Demirspor maçı için dev ekran
YEREL HABERLER Bursaspor - Adana Demirspor maçı için dev ekran
Teknik destek programı değerlendirme sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Teknik destek programı değerlendirme sonuçları ...
TİGEM 143 tayı görücüye çıkarıyor
YEREL HABERLER TİGEM 143 tayı görücüye çıkarıyor
TİGEM 143 tayı görücüye çıkarıyor
YEREL HABERLER TİGEM 143 tayı görücüye çıkarıyor
Bursa'da vaka artışına rağmen maske ve sosyal mesafe yine unutuldu
YEREL HABERLER Bursa'da vaka artışına rağmen maske ve sosyal mesafe ...
İnegölspor Başkanı Kanar: Bu heyecanı yaşatmamız önemliydi
YEREL HABERLER İnegölspor Başkanı Kanar: Bu heyecanı yaşatmamız ...
Boğalar bu timden kaçamayacak Kaçan kurbanlıklar için özel tim
YEREL HABERLER Boğalar bu timden kaçamayacak Kaçan kurbanlıklar için ...
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa'daki kayıp mülteci ve göçmen çocuklar için endişeli
YEREL HABERLER TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa'daki ...
Bursa'da terörle mücadelenin 2 numaralı ismi Nadire İnanç Karaca oldu
YEREL HABERLER Bursa'da terörle mücadelenin 2 numaralı ismi Nadire ...
Başkan Yılmaz, Akif amcaya misafir oldu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Akif amcaya misafir oldu
Talep çok olunca 50 yıldır aynı model koltup üretip, Türkiye´ye satıyorlar
YEREL HABERLER Talep çok olunca 50 yıldır aynı model koltup üretip, ...
Matlı: "Yarının güçlü Türkiye’si için Bursa’nın fikre, girişime ve markalaşmaya önem vermesi gerek"
YEREL HABERLER Matlı: "Yarının güçlü Türkiye’si için Bursa’nın ...
Bursa Büyükşehir Belediyesi acıları hafifletiyor
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi acıları hafifletiyor
Pandemide yurt dışına çıkacaklara uyarı
YEREL HABERLER Pandemide yurt dışına çıkacaklara uyarı
Can'ın muhabbet kuşu 'Limon'a, ağlatan vedası
YEREL HABERLER Can'ın muhabbet kuşu 'Limon'a, ağlatan vedası
İki işyerine giren hırsızlar işlerini bitirdikten sonra güvenlik kamera görüntülerini silip gittiler
YEREL HABERLER İki işyerine giren hırsızlar işlerini bitirdikten ...
Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor Bugüne kadar 1067 konut ve ticari alan inşa eden Osmangazi Belediyesi 6.etabın temelini attı 6. Etabın ilk harcını Başkan Dündar döktü
YEREL HABERLER Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi büyüyor Bugüne kadar ...
Marmarabirlik ortaklarının kayıtlarını güncelliyor
YEREL HABERLER Marmarabirlik ortaklarının kayıtlarını güncelliyor
Her 100 kişiden 85'inin ayak problemi var Online cilt ve medikal ayak sağlığı eğitimleri başlıyor
YEREL HABERLER Her 100 kişiden 85'inin ayak problemi var Online cilt ...
TOGG'un temelinde Bursa Beton var
YEREL HABERLER TOGG'un temelinde Bursa Beton var
Bursaspor'dan taraftarlı antrenman (TEKRAR)
YEREL HABERLER Bursaspor'dan taraftarlı antrenman (TEKRAR)
İki öğretmenin hukuk zaferi İstifa eden öğretmenlere yargıdan iyi haber
YEREL HABERLER İki öğretmenin hukuk zaferi İstifa eden öğretmenlere ...
Tapu ve Kadastroya yalıtım uygulaması
YEREL HABERLER Tapu ve Kadastroya yalıtım uygulaması
Bursalılar Uludağ’ın eteklerindeki doğal havuzlarda serinliyor
YEREL HABERLER Bursalılar Uludağ’ın eteklerindeki doğal havuzlarda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X