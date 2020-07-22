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Bursaspor'un bu akşam Adana Demirspor ile oynayacağı maç için Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın dışında dev ekran kurulacak.

TFF 1. Lig playoff yarı finali ilk mücadelesinde bu akşam oynanacak Bursaspor Adana Demirspor maçı için dev ekran kurulacak. Yeşilbeyazlıların tribün grubu Teksas'tan yapılan bilgilendirme mesajında, "Bu akşam 21.00'de oynayacağımız playoff mücadelesini, Timsah Arena Bursastore önünde kurulacak dev ekrandan hep birlikte tezahüratlarımızla izliyoruz. Maskeni unutma, mesafeni koru" ifadelerine yer verildi.

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