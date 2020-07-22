Bursa'da otomobil durağa girdi: 2 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)BURSA´da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağındaki Emine Duran´a (19) çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nagihan Başaran (44) ile Duran yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı´nda meydana geldi. Caddede seyir halinde olan Nagihan Başaran´ın kontrolünden çıkan 16 KHU 56 plakalı otomobil, önce otobüs durağında bekleyen Emine Duran´a ardından da yol kenarındaki ağaca çarparak, durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-22 14:58:05



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