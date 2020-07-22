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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil otobüs durağına daldı: 2 yaralı

İHA

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil otobüs durağına daldı: 2 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına daldığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 KHU 56 plakalı otomobilin sürücüsü Nagihan B.(44), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Hızı kesilmeyen araç daha sonra yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.
Kaza sonucunda sürücü ile durakta bekleyen Emine T.(19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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