Kestel'de su kesintisi

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Kestel'de 23 Temmuz tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Kestel ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Kestel İlçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'ne bağlı Şehit Astsubay Namık Asutay Caddesi, Okul Sokak, Esenler Caddesi, Bahar Caddesi ve civarında 23 Temmuz tarihinde saat 10.0018.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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