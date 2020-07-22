Marmara Denizi kıyılarında Neowise Kuyruklu Yıldızı'nı izlediler



BURSA,(DHA)BURSA'nın Karacabey ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen yüzlerce gözlemci, Karacabey Longozu´nun Marmara Denizi kıyılarında buluşup, Neowise Kuyruklu Yıldızının geçişini izledi.

Yaklaşık 1 aydır çıplak gözle görülebilen ve NASA tarafından Neowise ismi ile adlandırılan kuyruklu yıldız, dünyanın dört bir yanında doğa ve gökyüzü gözlemcileri tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye´de de çeşitli il ve ilçelerde fotoğrafçı ve gözlemciler, gece ortaya çıkan kuyruklu yıldızın peşinde koşuyor.

Bursalı Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş de, Karacabey Longozu'nda yaptığı gözlemlerde çektiği kuyruklu yıldız sosyal medyada yoğun ilgi görünce, merak edip göremeyen kişiler için bir etkinlik düzenledi. Tüydeş´in çağrısının ardından buluşma yerine gelen yüzlerce gözlemci ile birlikte Karacabey sahillerinden kuyruklu yıldızı gözlemleyen Tüydeş, etkinliğe katılanların kuyruklu yıldız altında fotoğraflarını çekti.

Tüydeş, "İnsanlar için böyle şeylerin artık daha cazip, çekici geldiğini düşünüyorum. Bu da çok özel bir kuyruklu yıldız. Bizden önce dünya üzerinde sadece Sümerler´in dönemi olan M:Ö. 4000 yılında görülmüştü. Böyle sıra dışı bir ana tanıklık ediyoruz aslında. Yaptığım çağrıya İstanbul da dahil 3-4 saatlik mesafeden bile sadece o an için gelen insanlar oldu. Kısa bir zamanda duyuru yaptığım için Mersin ve Urfa´dan bile gelmeyi düşünenler yazdılar ama gelemediler. Bu kadar yoğun ilgi göreceğini bende sanmıyordum. Ben insanların ilgisini de çekmesi için gelenlerin kuyruklu yıldızla hatıra fotoğrafını da çekeceğimi söylemiştim. 6 bin 800 yılda bir önlerine gelecek bu fırsatı insanlar da ilgi göstererek değerlendirdi. 150´ye yakın kişi olduk" dedi.

Neowise Kuyruklu Yıldızı Nasa tarafından 2 ay önce ilk keşfedildi. NASA'nın öngördüğü Temmuz ayı itibariyle dünyadan akşamları çıplak gözle bile görülebilen bu gök olayı binlerce insan tarafından özel ilgiyle takip ediliyor. Neowise Kuyruklu Yıldızının bir sonraki geçişi ise 6 bin 800 yıl sonra olduğu belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey DHA

2020-07-22 16:23:14



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