Yerli ve millî palet üreticileri Konya’da bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerli ve millî palet üreticileri Konya’da bir araya geldi

İHA

Türkiye'deki ilk 'Yerli ve milli' ahşap palet TRPAL'in imal etme yetkisine sahip olan Tüm Ahşap Palet Üreticileri Derneği (PALDER) üyeleri Konya'da bir araya geldiler. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da katıldı.

Yerli ve millî palet üreticileri Konya’da bir araya geldi

Türkiye'deki ilk 'Yerli ve milli' ahşap palet TRPAL'in imal etme yetkisine sahip olan Tüm Ahşap Palet Üreticileri Derneği (PALDER) üyeleri Konya’da bir araya geldiler. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da katıldı.
Konya’da bir otelde yapılan toplantıya Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretim yapan 30 dolayında ahşap palet üretici katıldı. Toplantıda konuşan PALDER Başkanı Hikmet Yörür, Türkiye'de önemli bir ihtiyaç olan ilk yerli ve milli ahşap paletin, TRPAL markası ile üretilmeye başladığını söyledi. TRPAL’i sadece PALDER'den lisans alan firmaların üretme hakkına sahip olduğunu vurgulayan Hikmet Yörür, dünya standartlarında 'yerli ve milli' bir ahşap palet markasını ve üretim organizasyonu ortaya çıkartmak için yaptıkları çalışmaları olumlu sonuçlandırdıklarını ve talep eden firmalardan şartları uygun olanlara üretim için lisans vermeye başladıklarını ifade etti.
Hikmet Yörür, dünyada Türkiye’nin başlattığı kalkınma hamlesinden rahatsız olan çıkar çevrelerinin, “Türkler yapamaz” algısı oluşturmak için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi. Söz konusu çevrelerin, bu algı operasyonlarına Türkiye içinden de destek bulmalarını üzüntü ile gördüklerini ifade eden Yörür, “Yıllardır kafalarımıza özenle yerleştirilmeye çalışan ve artık kurtulmamız gereken bir zihniyetin bilinçli olarak yürüttüğü karalama kampanyası, esas itibari ile ülkemizin emperyalizme koşulsuz olarak teslim olmasını amaçlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanımızın başlattığı yerli ve milli üretim hamlesi içindedir. ‘Artık yerli bir otomobil markamız bile var, ahşap paletimiz neden Yerli ve Milli olmasın?’ diyerek yola çıktık. Yalnız olmadığımızı bize inanan dostlarımızın olduğunu burada gördüğüm için çok mutluyum" dedi.
Yerli ve Milli ahşap palet olan TRPAL’in Türkiye’de ve dünyadageniş bir pazar bulması için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyen Hikmet Yörür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her şeyi ile yerli ve milli olan bu paletlerin yaygınlaşması kaynaklarımızın ülke içinde kalmasına yol açacak. Aynı zamanda yerli üreteciler bu paletleri üreterek daha çok kazanç elde edecekler. Müşterilerimiz ise daha az ödeme yapacaklar. Çünkü yurt dışına lisans ödemek zorunda olmadığımız için fiyatımız uygun, kalitemiz ise dünya standartlarındadır.”
PALDER Yönetim Kurulu üyesi Nurettin Kağnıcı’da, tüm dünyada geçerli yerli ve milli bir ahşap palet markası oluşturmak için Türk Standartları Enstitüsü'ne (TSE) başvurduklarını, bu başvuru sonrasında TSE'nin, tüm dünyada geçerli 7 farklı ölçüyü kapsayan ahşap palet sınıflandırma standardı/kriteri oluşturulduğunu söyledi. PALDER Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücel’de TRPAL'in hem Türkiye’de hem dünyada yaygınlaşmasını istediklerini söyledi. Yücel, “Ülkemizde üretimin artması ve iş hacmini üst seviyelerde tutmak için güç birliğine ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek çok başarılı işler yapabiliriz" dedi.
“Yerli ve millî olanı destekliyoruz”
Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta yerli ve milli ahşap palet üretilmesini takdirle karşıladıklarını söyledi. AK Parti’nin, yerli ve milli üretimi her zaman desteklediğini vurgulayan Leyla Şahin Usta, “Türkiye’nin en büyük gücü, müteşebbisleri ve insan kaynaklarıdır. Biz, ‘İnanç varsa imkân da vardır’ anlayışına sahip bir Milletiz. Ahşap aletler lojistik sektörünün en önemli halkası olduğu için Yerli ve Milli olarak üretilmesini çok önemsiyoruz. Sizlere bu üretim sırasında her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da cinayet zanlılarının yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Bursa'da cinayet zanlılarının yargılanmasına devam ...
Karacabey’de içme suyu hatları bayramdan sonra yenilenmeye başlıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de içme suyu hatları bayramdan sonra ...
TGK Başkanı Kolaylı: "Sorunlarımız çözüm bekliyor"
YEREL HABERLER TGK Başkanı Kolaylı: "Sorunlarımız çözüm bekliyor"
Marmara Denizi kıyılarında Neowise Kuyruklu Yıldızı'nı izlediler
YEREL HABERLER Marmara Denizi kıyılarında Neowise Kuyruklu ...
Semaj Christon, TOFAŞ'ta
YEREL HABERLER Semaj Christon, TOFAŞ'ta
Cinayet sanığı baba-oğul ve damatlarının tahliye talebine ret
YEREL HABERLER Cinayet sanığı baba-oğul ve damatlarının tahliye ...
Kestel'de su kesintisi
YEREL HABERLER Kestel'de su kesintisi
Otomobil otobüs durağına daldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil otobüs durağına daldı: 2 yaralı
Gezici kütüphane yollarda
YEREL HABERLER Gezici kütüphane yollarda
Kesim elemanları eğitimden geçti
YEREL HABERLER Kesim elemanları eğitimden geçti
Bursa'da otomobil durağa girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil durağa girdi: 2 yaralı
Bursa'da lisanssız telsiz kullanan kişiye hapis ve para cezası
YEREL HABERLER Bursa'da lisanssız telsiz kullanan kişiye hapis ve ...
Bursaspor - Adana Demirspor maçı için dev ekran
YEREL HABERLER Bursaspor - Adana Demirspor maçı için dev ekran
Teknik destek programı değerlendirme sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Teknik destek programı değerlendirme sonuçları ...
15 Temmuz Zaferi, Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılıyor
YEREL HABERLER 15 Temmuz Zaferi, Dijital Gösterim Merkezlerinde ...
TİGEM 143 tayı görücüye çıkarıyor
YEREL HABERLER TİGEM 143 tayı görücüye çıkarıyor
TİGEM 143 tayı görücüye çıkarıyor
YEREL HABERLER TİGEM 143 tayı görücüye çıkarıyor
Bursa'da vaka artışına rağmen maske ve sosyal mesafe yine unutuldu
YEREL HABERLER Bursa'da vaka artışına rağmen maske ve sosyal mesafe ...
İnegölspor Başkanı Kanar: Bu heyecanı yaşatmamız önemliydi
YEREL HABERLER İnegölspor Başkanı Kanar: Bu heyecanı yaşatmamız ...
Boğalar bu timden kaçamayacak Kaçan kurbanlıklar için özel tim
YEREL HABERLER Boğalar bu timden kaçamayacak Kaçan kurbanlıklar için ...
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa'daki kayıp mülteci ve göçmen çocuklar için endişeli
YEREL HABERLER TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa'daki ...
Bursa'da terörle mücadelenin 2 numaralı ismi Nadire İnanç Karaca oldu
YEREL HABERLER Bursa'da terörle mücadelenin 2 numaralı ismi Nadire ...
Başkan Yılmaz, Akif amcaya misafir oldu
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Akif amcaya misafir oldu
Talep çok olunca 50 yıldır aynı model koltup üretip, Türkiye´ye satıyorlar
YEREL HABERLER Talep çok olunca 50 yıldır aynı model koltup üretip, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X