Cüneyt Dumlupınar: “Adana’daki maçın bambaşka bir hikayesi olacak”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Bursaspor maçının ardından, “Adana’daki maçın bambaşka bir hikayesi olacak” dedi.

TFF 1. Lig PlayOff Yarı Final müsabakasında karşı karşıya gelen BursasporAdana Demirspor maçının ardından basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “PlayOff mücadelesinin ilk ayağını Bursa’da oynadık. Bugün öncelikli amacımız gol yememekti. Kontrataklarla gol aradık. Bursaspor’un kullandığı iki kornerden sonra yüzde yüzlük bir gol pozisyonu kaçırdık. İkinci yarıda topla oynayan pas yapan takım bizdik. Rakibimizde Kubilay ve Seleznyov ile pozisyonlar bulmaya çalıştı. 180 dakikalık bir ayak, 210 dakikaya bırakmak istemiyoruz. Adana’da finale kalmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Her maçın ayrı bir stratejisi var, bugün farklı bir formatta oynadık. Adana’daki maçın bambaşka bir hikayesi olacaktır” diye konuştu.

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