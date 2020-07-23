Fındık tarlasında esrar ele geçirildi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu fındık tarlasında 38 kök Hint keneviri ve bir miktar kubar esrar adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.



İlçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik başarılı operasyonlara imza atan Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı, Burcun Mahallesi'nde bir operasyon gerçekleştirdi. Bir süredir takip edilen G.K. (50) ve M.K. (24) isimli şahsın, mahalledeki fındık tarlasında 38 kök Hint keneviri ektiğini tespit eden jandarma, operasyonla şahsı gözaltına aldı. Ekilen Hint kenevirinin yanı sıra 48 gram kubar esrar adlı uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

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