Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

DHA

Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bayram D. (48), sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Karani Mahallesi'nden Demirtaş yönüne giden Bayram D. yönetimindeki 16 R 0502 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Demirtaş Köprülü Kavşağı´nda bulunan yön levhasına çarptı. Kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Bayram D. yaralandı. Bayram D.'nin yardımına çevredekiler koştu. Bayram D., yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Vatandaşlar, otomobilin kopan arka koltuğunu sedye gibi kullanarak bilinci kapalı halde bulunan Bayram D.´yi güvenli bir alana taşıdı. Bayram D., çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayram D.´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2020-07-23 08:28:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da 2 katlı ev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da 2 katlı ev yandı
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına ...
Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
Fındık tarlasında esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Fındık tarlasında esrar ele geçirildi
Bursa’da araçla kovalamacada korku dolu anlar
YEREL HABERLER Bursa’da araçla kovalamacada korku dolu anlar
İki katlı bina alevler içinde kaldı
YEREL HABERLER İki katlı bina alevler içinde kaldı
İrfan Buz: “Çok dengeli ve akıllı oynamak gerekiyor”
YEREL HABERLER İrfan Buz: “Çok dengeli ve akıllı oynamak gerekiyor”
Bursaspor - Adana Demirspor maçının ardından
YEREL HABERLER Bursaspor - Adana Demirspor maçının ardından
Cüneyt Dumlupınar: “Adana’daki maçın bambaşka bir hikayesi olacak”
YEREL HABERLER Cüneyt Dumlupınar: “Adana’daki maçın bambaşka bir ...
Bursaspor - Adana Demirspor: 0-0
YEREL HABERLER Bursaspor - Adana Demirspor: 0-0
TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Bursaspor: 0 - Adana Demirspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Bursaspor: 0 - Adana ...
Bursaspor taraftarı Adana Demirspor maçını dev ekrandan takip etti
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarı Adana Demirspor maçını dev ...
Bursaspor taraftarı Adana Demirspor maçını dev ekrandan takip etti
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarı Adana Demirspor maçını dev ...
Bursaspor - Adana Demirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Adana Demirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan izledi Büyükşehir Belediyesinden Bursaspor’a büyük destek Binlerce taraftar takımına destek verdi
YEREL HABERLER Taraftarlar Bursaspor maçını dev ekrandan ...
TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Bursaspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Bursaspor: 0 - Adana ...
Bursaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bursaspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Bursa'da cinayet zanlılarının yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Bursa'da cinayet zanlılarının yargılanmasına devam ...
Yerli ve millî palet üreticileri Konya’da bir araya geldi
YEREL HABERLER Yerli ve millî palet üreticileri Konya’da bir araya ...
Karacabey’de içme suyu hatları bayramdan sonra yenilenmeye başlıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de içme suyu hatları bayramdan sonra ...
TGK Başkanı Kolaylı: "Sorunlarımız çözüm bekliyor"
YEREL HABERLER TGK Başkanı Kolaylı: "Sorunlarımız çözüm bekliyor"
Marmara Denizi kıyılarında Neowise Kuyruklu Yıldızı'nı izlediler
YEREL HABERLER Marmara Denizi kıyılarında Neowise Kuyruklu ...
Semaj Christon, TOFAŞ'ta
YEREL HABERLER Semaj Christon, TOFAŞ'ta

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X