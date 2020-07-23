Jandarma, yaralı leyleğe sahip çıktı

"O kurnadan bu kurnaya"

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İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,(DHA)BURSA´da jandarma ekiplerince bulunan yaralı leylek tedaviye alındı.

Nilüfer Asayiş Bot Tim Komutanlığı´na bağlı ekipler, `kıyı seyir ve kontrol´ görevi sırasında, Fadıllı Mahallesi´nde yol kenarında yatan yaralı leyleği fark etti. Yuvasından düştüğü tahmin edilen leyleği ekipler, besledikten sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim etti.

Leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2020-07-23 10:03:33



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