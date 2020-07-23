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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Matlı’dan LGS tercihi yapacak öğrencilere çağrı

İHA

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının bütün öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, "Türkiye'nin kalkınmasının tek yolu, hiç kuşkusuz donanımı yüksek nesiller yetiştirmektir. Teknolojiyle bütünleşmiş nesillerin yolu ise meslek liselerinden geçiyor" diyerek, öğrencileri meslek liselerini tercih etmeye davet etti.

Matlı’dan LGS tercihi yapacak öğrencilere çağrı

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının bütün öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Türkiye’nin kalkınmasının tek yolu, hiç kuşkusuz donanımı yüksek nesiller yetiştirmektir. Teknolojiyle bütünleşmiş nesillerin yolu ise meslek liselerinden geçiyor” diyerek, öğrencileri meslek liselerini tercih etmeye davet etti.
Bursa Ticaret BorsasıYönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, LGS sonrası tercih telaşı yaşayan yüz binlerce öğrenci ile ailelerine,meslek liselerini tercih etmeleri yönünde çağrı yaptı.Gençlerin,eğitimöğretim hayatlarınınen önemli dönemlerinden birinde olduğunu ifade eden Başkan Matlı, “Öncelikle sınavda başarılı olan ve tercih yapacak tüm gençlerimizin, emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyorum.Doğru lise tercihi,çocuklarımızın kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamasında ve doğru meslek seçiminde kilit rol oynamaktadır” dedi.
Öğrencilerin yapacakları tercihlerde, meslek liselerine öncelik vermelerinin önemine dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesi amacıyla,meslek liselerinde Millî Eğitim Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde büyük bir dönüşüm hamlesi başlatıldı. Öğrencilerimizi, sektörün beklentileri doğrultusunda iş hayatına hazırlamak için hem meslek liselerimizi fizikî anlamda daha kaliteli hale getiriyoruz hem de iş dünyasını sürecin içine dâhil ederek, eğitim modelini daha dinamik hâle getiriyoruz. Amacımız; meslek liselerini tercih eden öğrencilerimizin mezun olduklarında sektörde aranan eleman olmalarına imkân sağlamak. Bundan dolayı öğrencilerimizi, meslek liselerini tercih etmeye davet ediyorum” diye konuştu.
“Hamidiye MTAL, Türkiye`nin ilk ve tek tarım lisesi”
Millî Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) arasında ‘Meslekî Eğitim İş Birliği Protokolü’imzalandığını hatırlatan Başkan Özer Matlı, “Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Ömer Halis Demir Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi,protokol kapsamında Bursa`dan yer alan okullarımız. Bursa Ticaret Borsası olarak Türkiye’nin ilk ve tek tarım lisesi olan proje okulumuz Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim kalitesiyle, Türkiye’ye rol model olması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okulumuz için fiziki alanların iyileştirilmesinden teknolojik alt yapının güçlendirilmesine, üye firmalarımızda beceri eğitimi ve teknik ziyaretlere kadar gereken bütün desteği veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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