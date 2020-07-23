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Orman Genel Müdürü Karacabey: Tırtıl istilasına uğrayan ormanlar eski görünümüne kavuştu

DHA

Orman Genel Müdürü Karacabey: Tırtıl istilasına uğrayan ormanlar eski görünümüne kavuştu


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, kayın ağacının yapraklarını yiyerek beslenen kızıl kuyruklu kayın tırtılının zarar verdiği ormanlar, 2 yıl sonra  yeniden yeşermeye başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bakteri ve avcı böcek kullanımı çalışmalarıyla ormanların yeniden eski görünümüne kavuştuğunu kaydetti.
İnegölDomaniç karayolu kenarındaki kayın ormanlarında, 2018 yılında görülmeye başlayan kızıl kuyruklu kayın tırtılları, ağaçlara zarar verdi.  Yaprakları yiyen tırtıllar, ormanda sonbahar görüntüsü yaşanmasına neden olurken, Orman Genel Müdürlüğü ve Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültes'nin hazırladığı proje ile mücadele çalışması başlatıldı. Tırtılların verdiği zararı en aza indirmek hedeflendi. Bu amaçla tırtılın sindirim sistemindeki enzimle faaliyete geçen 'bacillus' adı verilen bakteri ile biyolojik mücadele başladı. 2019 yılı içerisinde, bacillus biyoinsektisiti kullanılarak, havadan ve karadan tırtıllara mücadele edildi. Sonbahar ile tırtıllar, pupaya dönüşerek yaprak altlarından, ağaç kovuklarından ve toprak altından çekildi. Bu pupalar orman köylülerinin desteği ile toplanarak, mekanik mücadele de yapıldı. Pupalar, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Laboratuvarı'na gönderilerek, tırtılın parazitoit (avcı böcek) üretim çalışmalarına başlandı.
'AVCI BÖCEKLERLE ORMANLAR ESKİ HALİNE KAVUŞTU'
Ormanların durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bursa-Kütahya arasındaki ormana zarar veren tırtıllarla mücadele için Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi ile proje başlatmıştık. Zararlıyla mücadele için yürüttüğümüz bakteri ve avcı böcek kullanımı çalışmalarıyla orman yeniden eski görünümüne kavuştu" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-23 12:01:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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