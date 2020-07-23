Arap gazetecilerin fetih yolculuğu

Anadolu’yu karış karış tanımak ve tanıtmak için Türkiye’ye gelen Türk Arap Medya Derneği’nden 37 gazeteci, Bursa ziyaretlerinde Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi.

Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliği ile yurt içi ve yurt dışından ziyaretçileri kendisine çekmeye devam ediyor. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği Fetih Müzesi’nin son misafirleri Türk Arap Medya Derneği’nde yer alan basın mensupları oldu. Dernek üyeleri, müzede ilk olarak Osmanlı Devleti’nin önemli hadiselerin resmedildiği 16 büyük tabloyu, daha sonra ise geleneksel çiniler, kütüphâne ve konferans salonlarını inceledi. Fetih gününün canlandırıldığı dev kubbe karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gazeteciler, 694 yıl öncesinin Bursa’sına şahitlik etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Arap ziyaretçilere eşlik ederek müze hakkında geniş bilgiler verdi. Dündar, “Yeşil bina konseptiyle tasarlanan müzemiz, iç içe geçmiş iki binadan oluşuyor. 42 metre açıklığındaki kubbeyi oturtmuş olduğumuz 6 tane direk, Bursa'da metfun 6 padişahımızı simgeliyor. Dünyadaki diğer panoramik müzelerde bir savaş sahnesini anlatılırken, Panorama 1326 Bursa’da Osmanlı’nın tüm dünyada barış ve huzuru hâkim kılma felsefesi anlatılıyor. Bugüne kadar 789 bin 920 ziyaretçiyi müzemizde ağırladık. Burası, Bursa’yı Bursa dışına taşıyan ve her yerde konuşulan bir eser oldu” dedi.

Ziyaret sonunda müzeye büyük bir hayranlık duyan Türk Arap Medya Derneği üyeleri, Başkan Mustafa Dündar’ı tebrik ederek alkış yağmuruna tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.