Başarılarıyla yüzleri güldürdüler

Türkiye genelinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavında (LGS) yüzde 1'lik dilimde yer alarak başarı gösteren 3 öğrenci, ailelerini ve okullarının yüzünü güldürdü.

Türkiye'de 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda Bursa'daki özel bir okulun öğrencilerinden Ayşenaz Karayılan, Enis Şahin ve Enes Emre Yıldırım aldıkları puanlar ile Türkiye genelinde yüzde 1’lik dilime girerek önemli bir başarı elde etti. Gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin yanı sıra akademik başarılarıyla da ön plana çıkan Uludağ Koleji, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) yüzde 10’luk dilime ise 23 öğrenci yerleştirdi. Salgın sürecinde uzaktan eğitim başarısı ile isminden söz ettiren Uludağ Koleji, başarılarına devam ediyor. Melisa Selin Dülger, Simay Nisa Uysal, Eda Girgin, Mehmet Can Şahin, Cemre Civelek, Efe Kağan Doğan, Yağmur Gökbayrak, Ömer Yusuf Şimşek, Kerem Şen, Duru Süren yüzde 5’lik dilime girerken, Efe Uzun, Ekin Kazan, Aleyna Nur Özsoy, Eren Arıcan, Elif Yıldız, Cem Arda Dinç, İpek İpekboyar, Arda Önal, Aybars Özkümüş ve Defne Dalsal ise yüzde 10’luk dilimde yer alarak başarılarını taçlandırdı.

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