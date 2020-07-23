Önce tarlaya ardından eve girdi Bursa’da kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti önce tarlaya ardından bir evin duvarın yıkarak bahçeye girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önce tarlaya ardından eve girdi Bursa’da kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti önce tarlaya ardından bir evin duvarın yıkarak bahçeye girdi

İHA

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kamyoneti ile önce bir tarlaya ardından duvarını kırıp evin bahçesine girdi. Kazada sürücü ve yanında bulunan nişanlısı yaralandı

Önce tarlaya ardından eve girdi Bursa’da kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti önce tarlaya ardından bir evin duvarın yıkarak bahçeye girdi

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kamyoneti ile önce bir tarlaya ardından duvarını kırıp evin bahçesine girdi. Kazada sürücü ve yanında bulunan nişanlısı yaralandı
Edinilen bilgiye göre kaza Nilüfer ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesi çıkışında gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. 16 BL 128 plakalı kamyonetin sürücüsü R.Y. direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yol kenarındaki tarlaya ardından duvarına çarptığı evin bahçesine girdi. Gürültüye uyanan ev sakinleri bahçelerinde bir kamyonet olduğunu görünce şaşkına döndü. Sürücü R.Y. ile yanında bulunan İ.K.isimli bayan yaralandı, 2 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay yerine gelen trafik polisleri tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Metroda telefonla görüntü çekme kavgası Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi metroda darp ettiler
YEREL HABERLER Metroda telefonla görüntü çekme kavgası Kadınların ...
Başarılarıyla yüzleri güldürdüler
YEREL HABERLER Başarılarıyla yüzleri güldürdüler
Metroda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği iddiasıyla dövüldü
YEREL HABERLER Metroda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği ...
Orman Genel Müdürü Karacabey: Tırtıl istilasına uğrayan ormanlar eski görünümüne kavuştu
YEREL HABERLER Orman Genel Müdürü Karacabey: Tırtıl istilasına ...
Kurban bereketi ile yüzler yıl boyu gülecek
YEREL HABERLER Kurban bereketi ile yüzler yıl boyu gülecek
Arap gazetecilerin fetih yolculuğu
YEREL HABERLER Arap gazetecilerin fetih yolculuğu
Kavgada oğlunu bıçaklayanı, pompalı tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Kavgada oğlunu bıçaklayanı, pompalı tüfekle öldürdü
Yıldırım’da imar düğümü çözülüyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da imar düğümü çözülüyor
Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
Matlı’dan LGS tercihi yapacak öğrencilere çağrı
YEREL HABERLER Matlı’dan LGS tercihi yapacak öğrencilere çağrı
Sanayicilere yatırım rehberliği yapacak protokol
YEREL HABERLER Sanayicilere yatırım rehberliği yapacak protokol
Sel bölgesinde hayat normale dönüyor
YEREL HABERLER Sel bölgesinde hayat normale dönüyor
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi umut oluyor
YEREL HABERLER Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi umut oluyor
Jandarma, yaralı leyleğe sahip çıktı
YEREL HABERLER Jandarma, yaralı leyleğe sahip çıktı
Zirvede muhteşem konser
YEREL HABERLER Zirvede muhteşem konser
Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip anlarını görüntülediler
YEREL HABERLER Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip ...
Aranan kadın 3 saat sonra ortaya çıktı, söyledikleri şaşırttı
YEREL HABERLER Aranan kadın 3 saat sonra ortaya çıktı, söyledikleri ...
Hız sınırlarını aştı, düz yolda direğe çarptı
YEREL HABERLER Hız sınırlarını aştı, düz yolda direğe çarptı
Sevgilisine sinirlenip dağa çıktı kayboldu Kaybolan kadın yardım istedi, kendi imkanlarıyla geri indi
YEREL HABERLER Sevgilisine sinirlenip dağa çıktı kayboldu Kaybolan ...
Bursa'da 2 katlı ev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da 2 katlı ev yandı
Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına ...
Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X