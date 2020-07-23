Tırtılların zarar verdiği kayın ormanları yeniden yeşerdi Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında kalan 850 hektarlık kayın ormanları tırtıllarla yapılan amansız mücadele sonrası yeniden yeşerdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tırtılların zarar verdiği kayın ormanları yeniden yeşerdi Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında kalan 850 hektarlık kayın ormanları tırtıllarla yapılan amansız mücadele sonrası yeniden yeşerdi

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında kalan 850 hektarlık kayın ormanları tırtıllarla yapılan amansız mücadele sonrası yeniden yeşerdi. 2 senede kuruyan ormanlık alan havadan ve karadan yapılan mücadele sonucu yemyeşil haliyle eski ihtişamına kavuştu.

Tırtılların zarar verdiği kayın ormanları yeniden yeşerdi Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında kalan 850 hektarlık kayın ormanları tırtıllarla yapılan amansız mücadele sonrası yeniden yeşerdi

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında kalan 850 hektarlık kayın ormanları tırtıllarla yapılan amansız mücadele sonrası yeniden yeşerdi. 2 senede kuruyan ormanlık alan havadan ve karadan yapılan mücadele sonucu yemyeşil haliyle eski ihtişamına kavuştu.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Domaniç karayolu kenarındaki ormanlarında 2018 yılında görülmeye başlayan ve kayın ağacının yapraklarını yiyerek beslenen kızıl kuyruklu kayın tırtılının zarar verdiği ormanlar ilkbaharla birlikte tekrar yeşerdi. Havadan ve karadan yapılan mücadele sonucu, kurumuş görüntüsünden eser kalmadı. 2020 yılında da mücadeleye aksatılmadan kontrollü bir şekilde devam edilirken, havadan ve karadan yapılan mücadele yöntemleriyle tırtılın popülasyonu dengede tutuldu.
Tırtılların ağaçları kurutmadığını ve öldürmediğini, sadece ağaçta büyüme kaybına sebep olacağını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Zararlı tırtıllarla ilgili gereken mücadeleyi 2 yıl önce başlattık. Hem toplum sağlığını hem de kayın ormanlarının sağlığını tehdit eden bir durum vardı. Sağdaki çalışmalara başlattık. Kışın, pupa, zararlılarının yumurtaları, ışık tuzakları ve havadan mücadeleyle ormanların yeşermesini tekrar sağladık. Havadan mücadelede, bacillus salımı yaparak mücadeleyi tamamlamış olacağız. Bu uçak tamamen bu tırtıllarla mücadele için üretilmiştir. Kayın ormanlarının üzerinde bakteri salımı yapıyor. Tekrar burada salgın olmaması için mücadele ediyoruz" diye konuştu.
Yaklaşık 850 hektar civarında bir ormanlık alanda çalışma yaptıklarını belirten Akın, "Bu tırtılın oluşturmuş olduğu zarardan dolayı 2 sene önce kayın ormanlarımız tamamen kahverengiye dönüşmüştü. Ancak yaptığımız çalışmalarının sonucunda yemyeşil haline geri döndü. Böyle başarı elde etmemiz tabi ki bizleri mutlu etti. Biz de mücadelede kayın ağaçlarının sağlığını izleyerek devam edeceğiz" dedi.
Bu özel olarak üretilen cayrokopter ile yapılan çalışmaların ihtiyaç halinde yeniden yapılacağını belirten Yalçın Akın, "Yaklaşık olarak 2 saat havada kalıyor. Püskürtme sistemiyle bakteri salınımı yapıyor. 1 kalkışta 79 litre bacillus salımı yapabiliyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı kardeşinin katili oldu
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşinin katili oldu
Uyuşturucu satıcısına operasyon
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısına operasyon
Büyükşehir’den Mudanya'da kara sinekle mücadele
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Mudanya'da kara sinekle mücadele
Başkan Tanır, şampiyonluk pastasını kesti
YEREL HABERLER Başkan Tanır, şampiyonluk pastasını kesti
Mudanya’daki kurban satış yeri denetlendi
YEREL HABERLER Mudanya’daki kurban satış yeri denetlendi
Rasimcan Değirmenci yuvada kaldı
YEREL HABERLER Rasimcan Değirmenci yuvada kaldı
Önce tarlaya ardından eve girdi Bursa’da kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti önce tarlaya ardından bir evin duvarın yıkarak bahçeye girdi
YEREL HABERLER Önce tarlaya ardından eve girdi Bursa’da kamyonet ...
Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Metroda telefonla görüntü çekme kavgası Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi metroda darp ettiler
YEREL HABERLER Metroda telefonla görüntü çekme kavgası Kadınların ...
Başarılarıyla yüzleri güldürdüler
YEREL HABERLER Başarılarıyla yüzleri güldürdüler
Metroda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği iddiasıyla dövüldü
YEREL HABERLER Metroda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği ...
Orman Genel Müdürü Karacabey: Tırtıl istilasına uğrayan ormanlar eski görünümüne kavuştu
YEREL HABERLER Orman Genel Müdürü Karacabey: Tırtıl istilasına ...
Kurban bereketi ile yüzler yıl boyu gülecek
YEREL HABERLER Kurban bereketi ile yüzler yıl boyu gülecek
Arap gazetecilerin fetih yolculuğu
YEREL HABERLER Arap gazetecilerin fetih yolculuğu
Kavgada oğlunu bıçaklayanı, pompalı tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Kavgada oğlunu bıçaklayanı, pompalı tüfekle öldürdü
Yıldırım’da imar düğümü çözülüyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da imar düğümü çözülüyor
Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
Matlı’dan LGS tercihi yapacak öğrencilere çağrı
YEREL HABERLER Matlı’dan LGS tercihi yapacak öğrencilere çağrı
Sanayicilere yatırım rehberliği yapacak protokol
YEREL HABERLER Sanayicilere yatırım rehberliği yapacak protokol
Sel bölgesinde hayat normale dönüyor
YEREL HABERLER Sel bölgesinde hayat normale dönüyor
Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi umut oluyor
YEREL HABERLER Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi umut oluyor
Jandarma, yaralı leyleğe sahip çıktı
YEREL HABERLER Jandarma, yaralı leyleğe sahip çıktı
Zirvede muhteşem konser
YEREL HABERLER Zirvede muhteşem konser
Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip anlarını görüntülediler
YEREL HABERLER Trafikte tartıştıkları kişilerin araçlarını takip ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X