Tabancayla tartıştığı kardeşini öldürdü



Derya EVREN/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da cezaevinden 2 ay önce tahliye olan Fatih Narin (26), tartıştığı kardeşi Ömer Faruk Narin´i (23) tabancayla başından vurarak, öldürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Adam yaralamak suçundan girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye olan Fatih Narin ile kardeşi Ömer Faruk Narin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih Narin, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Ömer Faruk Narin´e ateş ederek, başından vurup, kaçtı.

Yaralanan Ömer Faruk Narin, ailesi tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Faruk Narin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma, Fatih Narin´i yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Derya EVREN

2020-07-23 14:42:49



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