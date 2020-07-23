BTÜ’den Osmangazi Meydanı’na tam not

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTÜ’den Osmangazi Meydanı’na tam not

İHA

Osmangazi Meydanı şantiyesini gezen Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve akademisyenler, projeye tam not verdi. Karademir, Bursa'ya değer katacak olan bu dev projenin, aynı zamanda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ne kadar vizyoner bir kişiliği sahip olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

BTÜ’den Osmangazi Meydanı’na tam not

Osmangazi Meydanı şantiyesini gezen Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve akademisyenler, projeye tam not verdi. Karademir, Bursa’ya değer katacak olan bu dev projenin, aynı zamanda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ne kadar vizyoner bir kişiliği sahip olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
Osmangazi Belediyesi’nin kente değer katan projelerinden biri olan Osmangazi Meydanı için çalışmalar bütün hızıyla devam ederken, kent dinamikleri de Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın daveti ile şantiye alanını gezme ve çalışmaları yakından görme fırsatı buluyor. Dev şantiyenin son ziyaretçileri Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Didem Güneş Yılmaz ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gül Atanur oldu. Başkan Dündar, makamında ağırladığı BTÜ heyetine ilk olarak Osmangazi Meydanı Projesi’nin maketi üzerinde bilgiler verdi. Daha sonra şantiye alanına geçen Rektör Karademir ve beraberindeki heyete, projenin uygulama alanını gezdiren Dündar, projenin teferruatını anlattı.
BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa’nın Osmangazi Meydanı gibi dev bir projeye sahip olacak olmasından dolayı onur duyduklarını ifade ederek, “Bursa’nın merkezinde yer alan ve yıllardır âtıl halde kalan bu bölgeye Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, vizyon katmış. Büyük bir eser ortaya koymak için çalışma başlatmış. Yeni şehirleşen yerlerde yöneticilik yapmak kolay, ancak Osmangazi gibi belli bir tarihe sahip olan, merkezi bölgelerde yöneticilik yapmak hiç de kolay değil. Bunun için vizyon sahibi yöneticiler lazım Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, bu proje ile ne kadar büyük bir vizyoner bir kişiliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Yurtdışına gittiğimizde gördüğümüz şehir meydanlarının örneklerini ülkemizde de görmeye başladık. Osmangazi Meydanı da, bunlardan bir tanesi olacak. Mustafa Başkanımızın yaptığı projelerin hepsi Bursa’ya büyük değer katıyor. Bursa Teknik Üniversitesi olarak tüm imkanlarımız ve hocalarımız ile birlikte her zaman desteğe hazırız” dedi.
Osmangazi Meydanı şantiyesinde kent dinamiklerini ağırlamaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Dündar, “Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve değerli akademisyenlerimize şantiyeyi gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bursa’mızın merkezine yapmış olduğumuz bu önemli çalışmada, onların da görüşlerini almak ve çalışmamızı anlatmak bizim için önemli. Burada çok ciddi bir çalışma var. İnşaat için yer tesliminin yapılmasının üzerinden bir yıl geçti ve buradaki çalışmalar bir yıldır fasılasız şekilde devam ediyor. Hafriyat çalışmalarında sone geldik. Zemini güçlendirmek için 631 fore kazık çakıldı. Önümüzdeki günlerde çimento dökmeye başlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin yemcisi Matlı sekizinci fabrikasını açtı
YEREL HABERLER Türkiye’nin yemcisi Matlı sekizinci fabrikasını açtı
Mudanya’da yaz temizliği
YEREL HABERLER Mudanya’da yaz temizliği
Teknopark ve Uludağ TTO, BEBKA Teknik Destek Programına damga vurdu
YEREL HABERLER Teknopark ve Uludağ TTO, BEBKA Teknik Destek ...
Tabancayla tartıştığı kardeşini öldürdü
YEREL HABERLER Tabancayla tartıştığı kardeşini öldürdü
Tırtılların zarar verdiği kayın ormanları yeniden yeşerdi Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında kalan 850 hektarlık kayın ormanları tırtıllarla yapılan amansız mücadele sonrası yeniden yeşerdi
YEREL HABERLER Tırtılların zarar verdiği kayın ormanları yeniden ...
Tartıştığı kardeşinin katili oldu
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşinin katili oldu
Uyuşturucu satıcısına operasyon
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısına operasyon
Büyükşehir’den Mudanya'da kara sinekle mücadele
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Mudanya'da kara sinekle mücadele
Başkan Tanır, şampiyonluk pastasını kesti
YEREL HABERLER Başkan Tanır, şampiyonluk pastasını kesti
Mudanya’daki kurban satış yeri denetlendi
YEREL HABERLER Mudanya’daki kurban satış yeri denetlendi
Rasimcan Değirmenci yuvada kaldı
YEREL HABERLER Rasimcan Değirmenci yuvada kaldı
Önce tarlaya ardından eve girdi Bursa’da kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti önce tarlaya ardından bir evin duvarın yıkarak bahçeye girdi
YEREL HABERLER Önce tarlaya ardından eve girdi Bursa’da kamyonet ...
Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Metroda telefonla görüntü çekme kavgası Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi metroda darp ettiler
YEREL HABERLER Metroda telefonla görüntü çekme kavgası Kadınların ...
Başarılarıyla yüzleri güldürdüler
YEREL HABERLER Başarılarıyla yüzleri güldürdüler
Metroda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği iddiasıyla dövüldü
YEREL HABERLER Metroda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği ...
Orman Genel Müdürü Karacabey: Tırtıl istilasına uğrayan ormanlar eski görünümüne kavuştu
YEREL HABERLER Orman Genel Müdürü Karacabey: Tırtıl istilasına ...
Kurban bereketi ile yüzler yıl boyu gülecek
YEREL HABERLER Kurban bereketi ile yüzler yıl boyu gülecek
Arap gazetecilerin fetih yolculuğu
YEREL HABERLER Arap gazetecilerin fetih yolculuğu
Kavgada oğlunu bıçaklayanı, pompalı tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Kavgada oğlunu bıçaklayanı, pompalı tüfekle öldürdü
Yıldırım’da imar düğümü çözülüyor
YEREL HABERLER Yıldırım’da imar düğümü çözülüyor
Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
Matlı’dan LGS tercihi yapacak öğrencilere çağrı
YEREL HABERLER Matlı’dan LGS tercihi yapacak öğrencilere çağrı
Sanayicilere yatırım rehberliği yapacak protokol
YEREL HABERLER Sanayicilere yatırım rehberliği yapacak protokol

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X