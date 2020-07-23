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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir tarımda hedef büyüttü

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Tarım A.Ş. tarafından üreticiyle buluşturulan yaban mersini ve ahududu fidanlarından toplanan meyveler, meclis üyelerine ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıllık 6 bin ton ahududu üretimine mukâbil, Türkiye'nin 30 bin ton ahududu ithal ettiğini hatırlatarak, önümüzdeki iki yıl içinde de dağıtacakları fidanlarla ithalatı en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Büyükşehir tarımda hedef büyüttü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Tarım A.Ş. tarafından üreticiyle buluşturulan yaban mersini ve ahududu fidanlarından toplanan meyveler, meclis üyelerine ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıllık 6 bin ton ahududu üretimine mukâbil, Türkiye’nin 30 bin ton ahududu ithal ettiğini hatırlatarak, önümüzdeki iki yıl içinde de dağıtacakları fidanlarla ithalatı en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin temmuz ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesi tüm meclis üyelerine ahududu ve yaban mersini ikram edildi. Meclis toplantısının başındaki konuşmasında ikram edilen ahududu ve yaban mersinlerine işaret eden Başkan Alinur Aktaş, Tarım A.Ş. öncülüğünde hayata geçirdikleri tarım projeleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Türkiye’de yaban mersi üretiminin yıllık 4 bin ton olduğunu ve bunun yüzde 20’sinin Bursa’da üretildiğini dile getiren Başkan Aktaş, toptan satışta kilogram fiyatının 6065 TL olduğunu ve satış sorunu olmadığını kaydetti. Ahududunun ise Türkiye üretiminin 6 bin ton olduğunu ve bunun yüzde 96’sının Bursa’da üretildiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Ancak Türkiye olarak yıllık 30 bin ton ahududu ithal ediyoruz. Bu iki meyvenin bizi ilgilendiren kısmı nerede. Biz 2018 senesinde Bursalı 15 üreticimizi Bosna Hersek’e götürüp, orada ahududu üretimini yerinde gördük. Bursa olarak fidanlarımızı kendimiz yetiştirip dağıtıyoruz. Yüzde 50’si hibe, kalan yüzde 50’sini ise birinci ve ikinci yılda olmak üzere faizsiz alıyoruz. Her geçen gün üretimimiz artıyor. Önümüzdeki iki yılda da dağıtacağımız fidanlarla üretimimiz misliyle artacak ve ithalat en aza inecek. Bu iki proje ile ilgili olarak tekrar köyüne dönen, tarımla hiç ilgisi olmadığı halde bu alanlara yönelenler olduğunu biliyorum. Bursa olarak, zeytin gibi, incir ve şeftali gibi sembol ürünlerimiz var ancak ahududu ve yaban mersini de bizim için iki önemli kalem olacak” diye konuştu.
Bu arada Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı ve Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü de meclis üyelerine şeftali ikram etti.
Çiftçiye tam destek
Yaban mersini, ahududu, aronya, gojiberry, çilek ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursa tarımına kazandıran Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl 10 bin, bu yıl ise 75 bin adet yaban mersini fidanını üretici ile buluşturmuştu. Bu yıl güz döneminde de 75 bin fidanı çiftçiye ulaştırmayı amaçlayan Tarım A.Ş.’ye 250 bin adetlik talep gelmesi Bursalı üreticilerin alternatif ürünlere olan ilgisini de gözler önüne serdi. Fidan maliyetlerinin yarısının Büyükşehir tarafından karşılandığı, kalan yarısının ise ikiye bölünerek, ilkinin ikinci hasattan sonra, diğerinin ise üçüncü hasattan sonra alındığı proje kapsamında, Tarım A.Ş.’nin desteği sahada da devam ediyor. Uzman teknik ekiple ekili alanları gezip, çiftçilere teknik destek sağlayan Tarım A.Ş. hasattan paketlemeye, satıştan pazarlamaya kadar her alanda çiftçiye destek vermeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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