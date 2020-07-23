Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, ara sokaktan caddeye çıkan otomobil ile caddede seyreden motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi´nde meydana geldi. Abdulkadir Mahmut (20) yönetimindeki 16 KRL 26 plakalı motosikletiyle Doktor Halilbey Caddesi´nde ilerlerken, Razgat Sokak´tan caddeye çıkan Uğur Koç´un (40) kullandığı 43 DB 510 plakalı otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Abdulkadir Mahmut yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-23 17:25:12
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