Bursa’da Ayasofya camisi için cuma namazı öncesi dualar edildi Ayasofya camisinde cuma namazı öncesi şükür duaları edildi

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Bursa’da Ayasofya Camii ile ilgili alınan kararın ardından yarın kılınacak cuma namazı öncesi Kur'anı Kerim okundu ve dualar edildi. Bursa Muradiye camisinde akşam namazı kılınıp dua edildikten sonra 2 Murad Külliyesinde akşam namazının ardından Kur'anı Kerim okunarak dualar edildi.

Ayasofya'nın camisinde yarın kılınıcak cuma namazı öncesi Bursa Muradiye camisinde ve 2 Murad Külliyesinde şükür duası programı düzenledi. Bursa Muradiye camisinde ve 2 Murad Külliyesinde akşam namazının ardından kuranı kerim okunarak, şükür duaları edildi.

Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz, Gürsü Belediye başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye başkanı Önder Tanır, İznik

Belediye başkanı Kağan Mehmet Usta ve Osmangazi Belediye başkanı Mustafa Dündar 2 Murad Külliyesini ziyaret ederek dualar okundu.

Ardından da çıkışta ikramlar dağıtıldı.

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