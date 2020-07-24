Karacabey'de Rasimcan Değirmenci yuvada kaldı

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) - TFF 3'üncü Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez TFF 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor, iç transferde Rasimcan Değirmenci ile anlaşmaya vardı.
Karacabey Belediyespor'da, gelecek sezon 2'nci Lig'de mücadele edecek takımı oluşturmak için transfer çalışmalarına başlandı. Önceliği iç transfere veren kulüp, futbolcularından Rasimcan Değirmeci'nin sözleşmesini uzattı.
Yönetimin teklif ettiği rakamı kabul eden Rasimcan, Karacabey Belediyespor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker ise "Geçtiğimiz sene şampiyon olan kadromuzda yer alan oyuncumuz Rasimcan Değirmenci ile anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2020-07-24 09:07:05
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