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Bursaspor ile Adana Demirspor aynı kaderi paylaştı

DHA

Bursaspor ile Adana Demirspor aynı kaderi paylaştı


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TFF 1´inci Lig´de heyecan Play-Off mücadeleleriyle devam ediyor. Pazar günü 0-0´ın rövanşında Adana Demirspor ile Bursaspor´u karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde, her iki ekibin de öne geçtiği maçlarda aynı puanı toplaması dikkat çekti. İlk golün kritik öne sahip olduğu karşılaşmada bu durum, iki ekibin denk gücünü de ortaya koydu.
Lige `şampiyonluk´ parolasıyla başlayan Bursaspor ile Adana Demirspor´u geçen çarşamba Bursa´da karşı karşıya getiren Play-Off yarı final turu ilk maçı, golsüz eşitlikle sona erdi. Gözler rövanş mücadelesine çevrilirken, her iki taraf da karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalarda skorun dezavantajlı olmadığı yönünde yorum yaptı. 26 Temmuz Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı´nda oynanacak ve saat 21.00´de başlayacak mücadelenin sonunda iki takımdan biri, Süper Lig iddiasına son vererek mücadelesini TFF 1´inci Lig´de sürdürmeye devam edecek.
İLK GOLÜ ATAN SONUCA GİDİYOR
Bu zorlu randevuda, rövanş mücadelesinde atılacak her bir gol de ekipleri Süper Lig´e bir adım daha yaklaştıracak. `Deplasmanda atılan gol avantajı´nın uygulanacağı rövanş öncesinde, her iki ekibin de ortak yönü dikkat çekiyor. Ligin normal sezonunda oynanan mücadelelerde Bursaspor ile Adana Demirspor, öne geçtikleri maçlarda aynı sayıda puan toplarken, geriye düştükleri maçlardaki performansları da benzerlik gösteriyor.
İKİSİ DE 48 PUAN TOPLADI, BİRER KEZ KAYBETTİ
Bursaspor ile Adana Demirspor, ligin normal sezonunda oynanan 34 maçın 19´unda ilk golü atan taraf oldu. Her iki ekip de bu mücadelelerin 15´inden galibiyetle ayrılırken, 3´ünde rakipleriyle puanları paylaştı. Ayrıca Bursa ve Adana temsilcisi, sezon boyunca yalnızca birer kez öne geçtiği mücadeleyi kaybetti. İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda da durum değişmezken; Adana´daki maçta öne geçen Adana Demirspor, mücadeleyi 4-1 skorla galip kapatırken, Bursaspor da sahasında öne geçtiği randevuyu 2-1´lik galibiyetle noktaladı.
GERİYE DÜŞEN OYUNDAN DA DÜŞÜYOR
İki ekibin, geriye düştüğü maçlarda da benzer grafikler sergilemesi dikkat çekti. Bursaspor, ligin normal sezonunda 13 kez geriye düştü. Bu mücadelelerin 2´sini çevirmeyi başararak galibiyete uzanan Bursa temsilcisi, 3 beraberlik alırken 8 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. 2 maçı ise berabere sonuçlandı. Adana Demirspor ise 12 kez geriye düşerken; bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti, 6 kez de yenildi. Adana temsilcisi de ligde 3 kez sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.
ADANA EVİNDE KAYBETMEDİ, BURSASPOR BİRİNİ ÇEVİRDİ
Bursaspor, ligin normal sezonunda çıktığı 17 deplasman maçının 9´unda öne geçerken 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bursa temsilcisi, 7 deplasman mücadelesinde ise geriye düşerken; bu maçların yalnızca birini çevirerek galibiyete uzandı, diğer 6 karşılaşmada ise sahadan puansız ayrıldı. Adana Demirspor ise evinde öne geçtiği 11 maçın 9´unu kazandı. Evinde öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmeyen Adana ekibi, 2 kez bir puana razı oldu. Buna karşın evindeki 5 maçta da geriye düşen Adana temsilcisi, hiç kazanamazken; 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-07-24 09:11:47

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