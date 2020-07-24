Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tuğra Sönmez (20), yaralandı.
Kaza, dün İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi´nde meydana geldi. Tuğra Sönmez yönetimindeki 07 HNG 94 plakalı motosiklet, Ayverdi Sokak'tan caddeye çıkan Mustafa Kaymaz (40) yönetimindeki 34 DT 6211 plakalı otomobil ile çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen Sönmez, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sönmez tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-24 09:33:00
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