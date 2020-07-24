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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

DHA

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tuğra Sönmez (20), yaralandı.
Kaza, dün İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi´nde meydana geldi. Tuğra Sönmez yönetimindeki 07 HNG 94 plakalı motosiklet, Ayverdi Sokak'tan caddeye çıkan Mustafa Kaymaz (40) yönetimindeki 34 DT 6211 plakalı otomobil ile çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen Sönmez, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Sönmez tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-24 09:33:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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