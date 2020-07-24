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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmarabirlik ortaklarının kayıtlarını güncelliyor

İHA

Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerde ortaklık bilgileri güncellenecek. 4572 Sayılı kanun ve 2014 yılında yapılan ana sözleşme değişiklikleri ile 2020 yılında gerçekleştirilecek ortaklık güncellemelerinin bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Marmarabirlik ortaklarının kayıtlarını güncelliyor

Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerde ortaklık bilgileri güncellenecek. 4572 Sayılı kanun ve 2014 yılında yapılan ana sözleşme değişiklikleri ile 2020 yılında gerçekleştirilecek ortaklık güncellemelerinin bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerde ortaklık bilgileri güncellemesi ile kayıtlı ortakların sahip oldukları arazilerde zeytin üretimi yapılıp yapılmadığına dair bilgiler güncel haliyle kayıt altına alınacak. Konuyla ilgili yapılan toplantıya Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Kooperatif Başkan ve Müdürleri katıldı.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa; yaptığı açıklamada şunları söyledi:“ Ortaklarımıza kolaylık sağlamak amacıyla, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında üreticilerin üzerine kayıtlı bulunan arazilerin tapularına ilişkin bilgiler sistemden görüntülenebilecek ve çıktı olarak alınabilecek. Ortakların tapu kayıtları sorgulandığında üzerine kayıtlı “zeytinlik” yazan parsellerin olması durumunda, tapu kaydıyla ilgili hiçbir belge istenmeyecektir. Ayrıca tapu kütüğünde tarla ya da başka bir ürün yazan parsellerde zeytin üretimi yapılıyorsa, uydu görüntüleri alınmak koşulu ile ortaklara kolaylık sağlanmış olacaktır. Üzerine kayıtlı tapu ibraz edemeyen ortaklarımızdan ise güncel haliyle kira sözleşmesi ve çiftçi belgesi talep edilecek.”
Yapılacak çalışma ile çok daha verimli ve hızlı bir iletişim sağlanacağını belirten Başkan Asa, “2014 yılında Bakanlıkça değiştirilen Tarım Satış Kooperatifi Ana Sözleşmesinin Ortaklık Şartları başlıklı 14.maddesinin d bendi “Kooperatife ortaklık şartlarının mevcudiyeti, sonu sıfır ile biten yıllarda denetlenir” hükmü gereğince, kooperatiflerimiz tarafından ortaklık şartlarının mevcudiyeti araştırılarak, ortaklık bilgileri güncellenecektir. Yapılacak güncelleme ile birlikte hayata geçirmeye hazırlandığımız “ortak kart” ve “mobil uygulama” projelerinin entegrasyonu sağlanacak ve Birliğin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda Birlik ve ortaklar için yeni bir dönem başlamış olacaktır” dedi.
Ortaklık güncellemesinin doğru rekolte beyan alımına büyük katkı sağlayacağını belirten Asa, sözlerini şöyle tamamladı: “Buradaki amacımız, uzun yıllar önce ortak olan üreticilerimizin bilgileri güncellemektir. Bu sayede; ortaklarımızın yapmış olduğu üretim miktarı ortaya çıkmış olacak, gerçeğe yakın rekolte beyan alımı yapılacak ve Marmarabirlik’in doğru bir ürün alım planı yapmasına büyük katkı sağlanmış olacaktır. Birliğe bağlı kooperatif ortaklarının bilgi güncellemeleri, kooperatifler tarafından duyurulacak program dâhilinde gerçekleştirilecek olup, yapılacak işlemlerin 2020 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.”

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