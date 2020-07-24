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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayhan Salman’dan 24 Temmuz mesajı

İHA

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Salman, basının özgür olması, hür ve bağımsız yayıncılık yapmasının, büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Ayhan Salman’dan 24 Temmuz mesajı

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Salman, basının özgür olması, hür ve bağımsız yayıncılık yapmasının, büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.
Kamuoyunun, ülke ve dünyadaki gelişmelere dair gerçek, doğru ve güvenilir bilgiler içeren haberlere ulaşmasını temin etmenin demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Ayhan Salman, demokrasinin vazgeçilmez ögelerinden birisinin de basın olduğunu ifade ederek şunları da söyledi:
“Gelişmiş demokrasilerdeki en önemli özgürlüklerden biri, ifade ve haber alma özgürlüğüdür. Basın veya günümüzde değişen adı ile medya, meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada büyük bir güce sahiptir. Medya aynı zamanda demokratik sistemimizin yapı taşlarından biridir. Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurudur. Halkımızın haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Nitekim 4 yıl önce 15 Temmuz gecesinde ülkemizde halkımızın iradesine karşı başlatılan hain kalkışmanın akamete uğramasında medyamızın ne kadar etkili olduğunu hep birlikte görmüştük. Medyamızı o gece milletimize karşı başlatılan hain kalkışmada demokrasinin ortak dilini kullanarak tüm hain planları alt üst etmişti. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesi ile hızlı, tarafsız, objektif habercilik anlayışıyla görevini yerine getiren tüm basın kuruluşlarımızın ve basın mensuplarımızın, bayramını yürekten kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”

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