Teknopark ve Uludağ TTO, BEBKA Teknik Destek Programına damga vurdu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2020 yılı için kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması maksadıyla ilân edilen 2.300.000 TL bütçeli Teknik Destek Programı’nın MayısHaziran dönemi proje başvuruları değerlendirmeleri ilân edildi. Teknik Destek Programı’na MayısHaziran döneminde yapılan 28 proje başvurusundan, yapılan değerlendirmeler neticesinde 12 proje başarılı bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK Teknopark ve Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin proje müracaatları BEBKA tarafından başarılı bulunan projelerden. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin “Gıdaların Duyusal Analizlerinde Teknik Yeterlilik, Validasyon ve Yeni Yaklaşımlar Eğitimi” isimli projesi Teknik Destek programı kapsamında desteklenecek.

ULUTEK Teknopark “Bursa'daki Bilişim Firmalarının İnovasyon Kapasitelerinin Artırılması ve Rekabetçi Hizmet Süreçlerinin Geliştirilmesi” isimli projesi ile ULUTEK bünyesinde Bilişim alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik; Hedeflerle Yönetme Becerileri, Süreç ve İş Modellerinde Sadeleşme, Çevik Kurum Dönüşümü, Kurumlarda İnovasyon , Tasarım Odaklı Düşünme ve Yeni Dönem Pazarlama Stratejileri konulu eğitimler düzenleyecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ise “Bursa Girişimci Topluluğu Oluşturulması“ isimli projesiyle destek almaya hak kazandı. Proje, gençlerin sosyal girişimcilik kavramı ile tanışmaları, akademik ve teknoloji odaklı yenilikçi girişimler ortaya çıkarmaları ve var olan girişimcilerin kapasitelerini geliştirmeleri için ekosistemi besleyebilen, sorun çözmek için katkı sunabilen, sürdürülebilir bir yapıda ve kendisini sürekli geliştiren bir topluluk tasarımı üzerine kurgulandı.

BEBKA Teknik Destek Programı kapsamında kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması için uzman/danışman desteği veriyor. 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında dört öncelik belirlendi. Bu öncelikler yenilik ve verimlilik; girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi; kırsal kalkınma ve turizm tanıtım; yerel kalkınma fırsatları. BEBKA, TR41 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları çalışmalara; Ajansın sonuç odaklı programlarının amaç ve öncelikleri doğrultusunda kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek sağlıyor.

Teknik Destek Programı başvuruları MartNisan aylarını kapsayan ilk dönemin akabinde ikişer aylık dönemleri kapsayacak şekilde alınmakta olup, EylülEkim ayı ile son bulacak. Bu kapsamda Teknik Destek programı TemmuzAğustos ayları için başvurular devam ediyor.

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