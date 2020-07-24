Gaz telli takılı kalınca olanlar oldu: 2 yaralı

Onun tercihi ne Bodrum ne de Çeşme oldu!

Bursa'da gaz teli takılı kalan motosikletteki 2 genç ölümden döndü.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki motosikletin gaz telli takılı kaldı. Panikleyen sürücü kontrollü kaybedince park halindeki bir kamyonette çarparak ancak durabildi. Kazada sürücü ile arkasında bulunan Rıdvan A yaraladı. Her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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