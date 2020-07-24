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Bursa için akademik iş birliği

İHA

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, ortak aklı ön planda tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve İçmimarlar Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa için akademik iş birliği

Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, ortak aklı ön planda tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve İçmimarlar Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Tarihi Belediye Binası’nda yapılan protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nejla Yörüklü, İçmimarlar Odası Başkanı Nur Gül Arslan ile odaların yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreni öncesi oda başkan ve yöneticileriyle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu güne kadar Bursa’nın yararına olan her türlü teklife açık olduklarını ve çeşitli odalarla işbirlikleri yaptıklarını hatırlatarak, bu akademik işbirliğinin bundan sonra da süreceğini kaydetti.
Her üç oda başkanı ile ayrı ayrı işbirliği protokolü imzalayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’mızın geleceğini ilgilendiren, tarihini ve kültürünü ilgilendiren farklı projelerle alakalı işbirliği protokolleri yaptık. Farklı konularla alakalı istişarelerde bulunuyorduk. Bugün de konu bazlı olarak bunları resmileştirmiş olduk. Ben kendilerine destek ve katkıları için çok teşekkür ederim. Bursa hepimizin ortak değeridir. Bizim yaşadığımız, sosyalleştiğimiz, hayatımızı sürdürdüğünüz, havasını soluduğumuz, sokaklarını gezdiğimiz bu güzel şehrin daha da güzel olması bizim hepimizin ortak heyecanı. Şehre dair sözü olan, şehre dair heyecanı olan herkesin heyecanı bizim için önemlidir ve değerlidir. Bunu burada bir kez daha tekrar etmek istiyorum” dedi.
“Birlikte çalışacağız”
Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek de Büyükşehir Belediyesi’nin şehre yarar sağlayacak projelerde akademik odaları yanına almasından dolayı çok memnun olduklarını söyledi. Bursa’ya en güzel katkıyı sağlayacak olanların idareciler ve akademik odalar olduğunu ifade eden Şimşek, “Biz ilgili odalar olarak hanlar bölgesinden tutun da bu şehirde yeni kurgusu yapılan birçok projede elbirliği ile çalışmaya varız. İnşallah bu şehri çok daha verimli, çok daha güzel projelerde ortak akılla, ortak fikir birliği ile güzel sonuçlara götüreceğiz. Sonuçta vizyonumuz artacak, kentimiz değer kazanacak. Bu anlamda bu işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha güzel Bursa için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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