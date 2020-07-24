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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tofaş'tan sağlık önlemleri kapsamında öncü hareket

İHA

Tofaş ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında, "Güvenli Hizmet Sertifikası" iş birliği protokolü imzalandı.

Tofaş'tan sağlık önlemleri kapsamında öncü hareket

Tofaş ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında, “Güvenli Hizmet Sertifikası” iş birliği protokolü imzalandı.
Pandemi dönemi ile birlikte yaşanan zorlu süreçte kuruluşların sundukları hizmetlerin her aşamasında sağlık önlemlerini ön planda tutan ve belgelendirmeyi hedefleyen protokolde Tofaş, sektörde hayata geçirdiği ilklere bir yenisini daha ekleyerek “Güvenli İşe Dönüş Rehberi” ile belirlenen kriterlerin bayi ve servislerde uygulanması noktasında da öncü rol üstlendi.
Türkiye otomotiv endüstrisinde yarım asrı geride bırakan Tofaş ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında “Güvenli Hizmet Sertifikası” iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan “Güvenli Hizmet” ve “Güvenli Üretim” sertifika protokolleri ile üretimden servise kadar olan tüm süreçlerde sağlık önlemlerinin ön planda tutulması ve belgelendirilmesi hedeflendi. Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan “COVID19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu ve Belgelendirme programı” çerçevesinde yaşamakta olduğumuz bu zorlu süreçte Türkiye’nin, öncesindeki kazanımlarına yeniden dönebilmesi, kuruluşların sağlık önlemleri açısından güvenle tercih edilebilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda da “Güvenli Hizmet Sertifikası” ile hizmetlerin bütün aşamalarında kalite altyapısının ülke yararına gelişmesini sağlamak ve destek olmak amacı ile belgelendirme ve eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor.
Fiat, Alfa Romeo ve Jeep bayileri ‘Güvenli Hizmet Sertifikası’na sahip olacak
TSE, Haziran ayında Tofaş Fabrikası için “Güvenli Üretim Sertifikası” kapsamında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Tofaş Fabrikası sertifika almaya hak kazandı. Fabrika kapsamındaki sertifikasyon sürecinin akabinde, Tofaş’ın temsil etmekte olduğu Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep yetkili satış ve servis noktalarını kapsayan ‘Güvenli Hizmet Sertifikası’ İş birliği Protokolü TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş ve Tofaş Satış Direktörü Mahmut Karacan’ın katılımıyla imzalandı.
Protokol kapsamında Tofaş “Güvenli İşe Dönüş Rehberi” ile belirlenen kriterlerin bayi ve servislerde uygulanması konusunda öncü rol üstlendi. Tofaş’ın ülkemizde temsil etmekte olduğu Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının protokol kapsamında belirlenen kriterlere uyan bayi ve servisleri, ilgili sertifikaya sahip olacaklar. Ayrıca protokol kapsamında TSE’nin görev alanlarında ya da tarafların mutabık kalacağı alanlarda eğitim programlarının da düzenlenmesi planlanıyor. Tüketiciler de araç almak ya da incelemek için ziyaret ettikleri servis ve bayilerin hangi kriterleri hayata geçirdiklerini TSE sertifikası ile öğrenebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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