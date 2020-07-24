Kedinin gözlerini oyup, yaktılar

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Kazım BULUT/GEMLİK, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde yıllardır tamamlanmayan ve madde bağımlıların mekanı haline gelen inşaatta, gözleri oyulduktan sonra yakılarak öldürülmüş kedi bulundu.

Gemlik ilçesi, Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Başar Sokak'ta birkaç yıl önce başlayan bina inşaatı, müteahitinin işi yarıda bırakıp kaçması sonucu durdu. Boş kalan bina, uyuşturucu madde kullanıcılarının mekanı haline geldi. Bugün öğle saatlerinde binanın zemin katında bir sokak kedisi yakılarak öldürülmüş bulundu. Kedinin öldürülmden önce gözlerinin oyulduğu belirlendi. İnşaatta çok sayıda alkol şişesi bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlatı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-07-24 14:36:37



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