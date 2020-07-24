İznik'te sazlık alanda yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'ndeki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönümlük arazideki sazlıklar zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY
2020-07-24 16:09:18
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