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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor taktik çalıştı

İHA

Bursaspor taktik çalıştı

Yeşilbeyazlılar, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Bursaspor, TFF 1. Lig PlayOff yarı final ikinci maçında pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas pres çalışmaları yapan oyuncular son bölümde taktik çalıştı.
Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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