Bursaspor taktik çalıştı

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Yeşilbeyazlılar, Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursaspor, TFF 1. Lig PlayOff yarı final ikinci maçında pazar günü oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör İrfan Buz gözetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas pres çalışmaları yapan oyuncular son bölümde taktik çalıştı.

Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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