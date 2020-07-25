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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - TFF 2'nci Lig'de Play-Off'ta elenen İnegölspor'da kongre tarihi belli oldu.

İnegölspor'da ilk kongre 3 Ağustos'ta yapılacak, çoğunluk sağlanamaz ise 10 Ağustos'ta toplanacak ikinci kongrede yeni yönetim belirlenecek. Adaylığı merak konusu olan mevcut Başkan Münür Kanar, "Biz göreve geldiğimizde Play-Off oynayacağımız sözünü vermiştik ve gerekeni yaptık. Kongre tarihimiz belli oldu. Yeniden adayız. Üyelerimiz bize yeniden bu görevi layık görürse İnegölspor'u en iyi yerlere taşımanın mücadelesini vereceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-07-25 10:48:29



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