Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - TFF 2'nci Lig'de Play-Off'ta elenen İnegölspor'da kongre tarihi belli oldu.
İnegölspor'da ilk kongre 3 Ağustos'ta yapılacak, çoğunluk sağlanamaz ise 10 Ağustos'ta toplanacak ikinci kongrede yeni yönetim belirlenecek. Adaylığı merak konusu olan mevcut Başkan Münür Kanar, "Biz göreve geldiğimizde Play-Off oynayacağımız sözünü vermiştik ve gerekeni yaptık. Kongre tarihimiz belli oldu. Yeniden adayız. Üyelerimiz bize yeniden bu görevi layık görürse İnegölspor'u en iyi yerlere taşımanın mücadelesini vereceğiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-25 10:48:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.