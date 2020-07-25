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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da dilencilere sivil ekiplerle operasyon

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, zabıta ekipleri dilencilere operasyon yaptı. Sivil ekipler ve sivil araçlarla 6 ayrı noktada yapılan operasyonda 7 dilenci yakalandı.

Bursa’da dilencilere sivil ekiplerle operasyon

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, zabıta ekipleri dilencilere operasyon yaptı. Sivil ekipler ve sivil araçlarla 6 ayrı noktada yapılan operasyonda 7 dilenci yakalandı.
İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, muhtaca el uzatmayı görev bilen vatandaşların merhamet duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon yaptı. Daha önceden tespit edilen 6 ayrı noktada dilenenler, zabıta ekipleri tarafından yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Zabıta ekiplerinin sivil kıyafet ve sivil araçlarla yaptığı dilenci operasyonu, bu konuda en çok şikayetin alındığı Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar kavşağı, Özdilek kavşağı, Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah kavşağı, İnegöl AVM ve çarşı bölgesinde gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda dilenciler ekipler tarafından birer birer toplandı. 7 kişi yakalandı. Üzerlerinden çok miktarda para çıkan şahısların kendilerini acındırmak için yanlarında gezdirdikleri küçük çocuklar dikkati çekti.
Zabıta Müdürlüğü’ne getirilen dilencilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanununu gereği ceza kesildi. Dilencilerden birinin bir saatte 110 TL topladığı tespit edildi. 7 kişiden toplamd bin 250 TL bozuk para çıktı. Bu paralara el konuldu. Zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenciliği bir meslek haline getirmiş bu gibi kişilere itibar edilmemesi hususunda ilçe halkına uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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