Yıldırım kurban bayramına hazır

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İsabey Kurban Pazarı’nda bayram öncesi incelemelerde bulundu.

Yıldırım Belediyesi, İsabey Kurban Pazarı’nda kurbanlık satışlarının sağlıklı ortamda, sosyal mesafe kurallarına riâyet edilerek gerçekleştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, incelemelerde bulunduğu İsabey Kurban Pazarı’nda besicilere ve vatandaşlara bereketli alışveriş diledi.

Belediye, hem besicilerin, hem de kurbanlık alacak vatandaşların hijyenik, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için yol, su ve elektrik gibi altyapı çalışmalarını eksiksiz bir şekilde tamamlandı. Pazar alanı ve trafik akışı düzenlendi. Yıldırım Belediyesi denetim personelleri, ateş ölçüm ve dezenfekte noktaları, polis ve zabıta güvenlik noktası, güvenlik birimi, lokanta, helâlar ve duşlar kurban bayramı sonuna kadar yer alacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “kurban bayramı öncesinde hem pazar esnafımızı ziyaret ettik hem de yaptığımız çalışmaları yerinde denetlemiş olduk. Pazar alanımızın girişinde ve içerisinde esnafımıza ve kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlarımıza maske dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bütün bloklarımızda dezenfekte noktalarımız ve uyarı levhalarımız var. Hemen kurban bayramı arifesinde bölgenin yeniden düzenlenmesi, asfaltın yenilenmesi, blokların düzenlenmesi ve giriş çıkışların düzenlenmesi noktasında çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için pazara yeni giriş ve çıkış noktaları ilâve ettik. İnşallah bu bayram daha huzurlu daha rahat bir ortamda kurban alışverişi gerçekleşmiş olacak. Bu vesile ile besicilerimize bereketli kazançlar, kurbanlık alacak vatandaşlarımıza bereketli alışverişler diliyorum. Yaklaşan kurban bayramının İslâm alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Kurban kesim noktaları

Yıldırım Belediyesi’nin kurban kesim yerleri şöyle: İsabey Kurban Pazarı (Yıltay Et Entegre Tesisleri), ETBA (Karapınar Mahallesi EtBalık Kurumu), Demetevler Mahallesi Pazaryeri (Pazartesi Pazarı), 75. Yıl Mahallesi Yarı Kapalı Pazaryeri (Salı Pazarı), Vatan Mahallesi Yarı Kapalı Pazaryeri (Çarşamba Pazarı), Bağlaraltı Mahallesi Pazaryeri (Pazar Pazarı), Siteler Mahallesi Pazaryeri (Cuma Pazarı), Mimar Sinan Mahallesi Kapalı Pazaryeri, Zümrütevler Mahallesi Pazaryeri (Salı Pazarı), Arabayatağı Mahallesi Pazaryeri (Cumartesi Pazarı), Karapınar Mahallesi Pazaryeri (Pazartesi Pazarı), Değirmenlikızık Mahallesi Pazaryeri (Pazar Pazarı), 152 Evler Mahallesi Kesim Yeri (152 Evler Muhtarlığı önü), Sıracevizler Mahallesi Kapalı Pazaryeri (Perşembe Pazarı), Yavuz Selim Mahallesi Kapalı Pazaryeri (Salı Pazarı), Temenyeri Kapalı Pazaryeri, Yiğitler Mahallesi Pazaryeri (Pazar Pazarı).

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