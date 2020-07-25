Ayasofya’nın açılışını Yeşil Türbe’de kutladılar

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin 86 yıl sonra ibadete açılması dolayısıyla Sultan Çelebi Mehmed’in Yeşil Türbe’deki kabrini ziyaret ederek şükür duası etti.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve AK Parti teşkilatı, Osmanlı’da fetret devrine ve kardeş kavgasına son vererek devletin birlik beraberliğini yeniden sağlayan, bundan dolayı Osmanlı’nın ikincisi kurucusu olarak adlandırılan Sultan Çelebi Mehmed Han’ın Yeşil Türbe’deki kabrini ziyaret ederek, Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması münasebetiyle şükür duası etti.

Çelebi Mehmed’in henüz 15 yaşında iken hiç tereddüt etmeden devletin bekası için sorumluluk aldığını hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, “Sultan Çelebi Mehmed Han’ın türbesinde, onun huzurundayız. Çelebi Mehmed Han fetret döneminin sona ermesiyle birlikte birliğin, beraberliğin ve yeniden dirilişin timsâli olmuştur. Bugün aynı zamanda Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin tekrar ibadete açılmasıyla beraber İslâm ümmeti, gönül coğrafyamızda bu dirilişe şahitlik etmektedir. İstanbul’un fethi nasıl yeni bir çağ açtıysa, Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açılması İslâm âleminin, Türkiye’nin yeni çağının da bir timsâli olmuştur. Ben bu vesileyle medeniyetimizin ihyası için canla başla çalışan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün hizmet edenleri saygıyla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

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