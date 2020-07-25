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800 bin kişi tarih yolculuğuna çıktı Zaman makinesi gibi müze Fetih Müzesi Bursa’yı dünyaya tanıtıyor

İHA

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Fetih Müzesi, 120 ülkeden 800 bin ziyaretçiyi ağırlayarak, Bursa'nın tanıtımında önemli bir rol oynadı.

800 bin kişi tarih yolculuğuna çıktı Zaman makinesi gibi müze Fetih Müzesi Bursa’yı dünyaya tanıtıyor

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Fetih Müzesi, 120 ülkeden 800 bin ziyaretçiyi ağırlayarak, Bursa’nın tanıtımında önemli bir rol oynadı.
Açılışını geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, taşıdığı mimarî ve sanat unsurlarıyla yurtiçi ve yurtdışından herkesin dikkatini çekiyor. Bursa’da gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırada yerini alan müzeyi, 120 farklı ülkeden 800 bin kişi ziyaret etti. 15 ay gibi kısa bir sürede bu rakama ulaşan Fetih Müzesi, kırılması zor bir rekorun da sahibi oldu. Meksika'dan Belçika'ya, Kamboçya'dan Güney Kore'ye kadar ziyaretçilerin geldiği müze, Bursa’ya turizmin yanı sıra tarihi ve kültürel anlamda da hareketlilik kazandırdı.
Yeşil bina konseptinde inşa edilen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, mimarisiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesine sahip müze, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. Kubbe kısmı 6 ayak üzerine oturtuldu. Bunlar, Bursa'da metfun 6 padişahı simgeliyor. 2016 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın başdanışmanlığını yaptığı müzenin sanatsal çalışmaları ise konuklarına adeta duygu yoğunluğu yaşatıyor. Müzenin kubbe bölümüne çıkan ziyaretçiler kendilerini adeta 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine gitmiş hissediyor. Tam panoramik olmasından dolayı 12 saniyelik bir şaşkınlık yaşayan ziyaretçiler, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Ziyaretçiler panoramik resmi dikkatli incelediklerinde 694 yıl öncesinin Bursa'sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına tanıklık ediyor. Bir tarafta doğuş aşamasındaki bir medeniyetin temsilcisi “İlk Osmanlılar”, diğer tarafta son günlerini yaşamakta olan Doğu Roma, yani Bizans. Arka planda ise Uludağ ve dağın eteğinde Bursa şehri ve kalesi yer alıyor.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, mimarî ve sanat özelliklerinin haricinde kültür merkezi olarak hizmet vermesiyle de dikkat çekiyor. Bünyesinde kurulan 4 bin kitaplı kütüphane Bursa’da önemli kültür noktalarından biri oldu. Bursa araştırmaları, edebiyat, felsefe, din, kültür ve sanat gibi çeşitli türde kitapların yer aldığı kütüphane, 24 kişilik çalışma ve 25 kişilik oturma alanından oluşuyor. Müzedeki 1000 kişi kapasiteli faaliyet alanı tiyatro gösterileri, konferans ve seminerlere ev sahipliği yapıyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hem ziyaretçi sayısının hem de insanların müzeyi gezdikten sonra verdikleri tepkilerin, ne kadar özel bir eser yapmış olduklarını ortaya koyduğunu söyledi. Bursa’nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de eklediklerini ifade eden Başkan Dündar, “Artık insanlar Bursa'ya geldiklerinde Fetih Müzesi'ni gezmek istiyorlar. Yerli ve yabancı binler ziyaretçimiz oldu. Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. Birçok alanda ödüle de layık görülen müzemizi, Bursa’ya yolu düşen herkes mutlaka görmeli” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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