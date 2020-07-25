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"O kurnadan bu kurnaya"

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araç dereye uçtu.

Olay Yeniceköy'de meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticarî aracı sürücüsü park edip olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra kendi kendine hareket eden araç dereye uçtu. Araçta kimsenin olmaması faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi. Dereye düşen araç çekici marifetiyle sudan çıkarıldı.

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