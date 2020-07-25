Nurullah İvak Atmalar Kupası heyecanı Bursa'da başladı



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- Bursa´da 2 gün sürecek olan Nurullah İvak Atmalar Kupası, Spor Toto Kulüplerarası Atmalar Ligi Finali bugün başladı.

İlk gün disk atma ve çekiç atmada sporcular, yarı final mücadelesi verdi. U18 Kadınlar Disk Atma ile başlayan ilk gün, U18 Erkekler Çekiç Atma ile devam etti. U20 - Büyük kategorisinde disk ve çekiç atmada da mücadele veren sporcular, ilk günü tamamladı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer'e ev katkılarından dolayı teşekkür ederek tablo hediye etti. Bursa Gençlik Spor İl Müdürü adına Fedai Din'e hediye verdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, U18 Disk Atma ferdi dereceye girenlere de madalyalarını verdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-07-25 21:13:01



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