İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si boğuldu (2)

KAYIP 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bursa'da piknik için İznik Gölü'ne gelen Suriye uyruklu 10 kişilik aileden suya giren ve kaybolan 4 kişiden Mahmut Surani (36) ve yeğeni Abdullah Surani'nin (16) jandarma ekiplerince yürütülen ve AFAD ekipleri ile dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda önce Mahmut Surani'nin, ardından kısa süre sonra yeğeni Abdullah Surani'nin cansız bedenine ulaşıldı.
İki kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Surani ailesi gözyaşlarına boğuldu. Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani, otopsi yapılmak üzere İznik Devlet Hastanesi´ne götürüldü.İlkay ALTAYİsmail Hakkı SEYMEN/İZNİK (Bursa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAYİsmail Hakkı SEYMEN
2020-07-25 21:15:41
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