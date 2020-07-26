İznik Gölü'nde kaybolan babanın ardından 16 yaşındaki yeğeninde cansiz bedenine ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İznik Gölü'nde kaybolan babanın ardından 16 yaşındaki yeğeninde cansiz bedenine ulaşıldı

İHA

iznik gölünde cesedine ulaşılan 36 yaşındaki babanın ardından kayıp olan 16 yaşındaki yeğeninde cansız bedenine ulaşıldı.

İznik Gölü'nde kaybolan babanın ardından 16 yaşındaki yeğeninde cansiz bedenine ulaşıldı

iznik gölünde cesedine ulaşılan 36 yaşındaki babanın ardından kayıp olan 16 yaşındaki yeğeninde cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, İznik Gölü kenarına pikniğe giden 36 yaşındaki Mahmut Surani oğulları Ahmet Surani (12) ve Muhammed Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi. İkiz kardeşler, babaları ve kuzenlerini bırakıp açılınca bir süre sonra dibe battı. İkizlerin çağlık atması üzerine baba ve yeğen diğer iki kardeşi kurtarmak için yanlarına yüzmeye çalışırken onlar da dibe battı. 4 kişinin boğulmak üzere olduğunu gören kıyıdaki vatandaşlar suya atlayıp baba ve çocukları kurtarmaya çalıştı. 12 yaşındaki ikizler Ahmet ve Muhammed Surani vatandaşlar tarafından kurtarılıp sudan çıkarılırken baba ve 16 yaşındaki yeğenine ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen balık adamlar ve kurtarma ekipleri kısa süre sonra 36 yaşındaki babanın cansız bedenine ulaştı. Akşam saatlerine kadar yapılan arama çalışmalarının ardından 16 yaşındaki Abdullah'ında cansiz bedenine ulaştı. Cesetler otopsi yapılmak üzere Bursa'daki Adlı Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı tutuklandı
İznik Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de cesedi bulundu 36 yaşındaki babanın cesedinin bulunmasının ardından 16 yaşındaki yeğenin de cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan 16 yaşındaki yeğenin de ...
İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si boğuldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si boğuldu/ Ek ...
İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si boğuldu (2)
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si boğuldu (2)
Nurullah İvak Atmalar Kupası heyecanı Bursa'da başladı
YEREL HABERLER Nurullah İvak Atmalar Kupası heyecanı Bursa'da ...
İznik Gölü'nde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan babanın cansız bedenine ...
İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si kurtarıldı
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde kaybolan 4 kişiden 2'si kurtarıldı
İznik’te sazlık yangınında 60 dönümlük alan kül oldu
YEREL HABERLER İznik’te sazlık yangınında 60 dönümlük alan kül oldu
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
Park halindeki araç dereye uçtu
YEREL HABERLER Park halindeki araç dereye uçtu
İznik Gölü'nde can pazarı Serinlemek için göle giren 4 kişiden 2’sini vatandaşlar kurtardı, 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER İznik Gölü'nde can pazarı Serinlemek için göle giren ...
AK Parti'den 'İznik Ayasofya müze olsun' talebine sert tepki
YEREL HABERLER AK Parti'den 'İznik Ayasofya müze olsun' talebine ...
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
800 bin kişi tarih yolculuğuna çıktı Zaman makinesi gibi müze Fetih Müzesi Bursa’yı dünyaya tanıtıyor
YEREL HABERLER 800 bin kişi tarih yolculuğuna çıktı Zaman makinesi ...
Dünürünü öldüren şüpheli: Pişmanım, böyle olmasını istemezdim
YEREL HABERLER Dünürünü öldüren şüpheli: Pişmanım, böyle olmasını ...
Mudanya Belediyesi sahillerdeki yetkiyi Büyükşehire iade etti Ak Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü: “Mudanya halkının aklı ile alay ediyorlar” “Yapamadıklarına bakmadan Büyükşehirin hizmetlerine talip olmaya kalkıyor”
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi sahillerdeki yetkiyi Büyükşehire ...
Evlatlık kızının beraber yaşadığı genci ve babasını vuran adam adliyede Katil zanlısı baba: "Evlenmelerine en başından beri karşı çıktım, evime geldiklerinde tartışma çıkınca sinirlerime hakim olamadım"
YEREL HABERLER Evlatlık kızının beraber yaşadığı genci ve babasını ...
Ayasofya’nın açılışını Yeşil Türbe’de kutladılar
YEREL HABERLER Ayasofya’nın açılışını Yeşil Türbe’de kutladılar
Gürsulu gençlere kariyer desteği
YEREL HABERLER Gürsulu gençlere kariyer desteği
Yıldırım kurban bayramına hazır
YEREL HABERLER Yıldırım kurban bayramına hazır
İnegöl Belediyesi'nden dilenci operasyonu
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi'nden dilenci operasyonu
Bursa’da dilencilere sivil ekiplerle operasyon
YEREL HABERLER Bursa’da dilencilere sivil ekiplerle operasyon
Beyaz perde köylerde açılıyor
YEREL HABERLER Beyaz perde köylerde açılıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin memur alımına rekor başvuru 161 personel alınacaktı 5 binden fazla başvuru geldi
YEREL HABERLER Bursa Uludağ Üniversitesi'nin memur alımına rekor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X