Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)BURSA'da, karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı Berkay Özkan (12), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolundaki Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı´nda meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir yönüne giden Haşim Yıldırım (46) yönetimindeki 16 AC 0348 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Berkay Özkan´a çarptı. Özkan, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Ağır yaralanan Özkan, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekibinin İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ancak Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Haşim Yıldırım gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (DHA)
2020-07-26 17:59:18
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