Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası'nda hem kadınlarda hem erkeklerde zirve Fenerbahçe'nin



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)26'ncı Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası ve Kulüplerarası Yıldızlar Atmalar Ligi 2'nci Kademe Yarışları, Bursa'da tamamlandı.

Bursa Atıcılar Atletizm Sahası'ndaki müsabakalara Fenerbahçe Spor Kulübü damga vurdu. Sarı lacivertliler; U18 Kadınlar ve U18 Erkekler'de zirvede yer aldı. U18 Kadınlar'da gülle, çekiç, disk ve cirit atmada 1'inci Kademe Yarışları'nda 3151 puan toplayan Fenerbahçe Spor Kulübü, 2'nci Kademe Yarışları´nda da 3164 puan elde etti ve toplam 6315 puan ile ipi göğüsledi. Bursa Büyükşehir Belediyespor ise toplamda 6016 puan toplayarak ikinci oldu. Sakarya Atletizm Spor Kulübü ise topladığı 3890´lık puan ile üçüncü olarak kürsü gördü. 1'inci Kademe Yarışları´nda boy gösteren İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa´daki 2'nci Kademe Yarışları´nda yer almadı.

U18 Erkekler´de de gülle, çekiç, disk ve cirit atmada 1'inci Kademe Yarışları´nda 3289 puan toplayan Fenerbahçe Spor Kulübü, 2'nci Kademe Yarışları´nda da 3414 puan elde etti ve toplam 6703 puan ile zirvede yer aldı. Bursa Osmangazi Belediyespor, 5927 puan ile ikinci sırada tamamlarken; İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 5873 puan ile üçüncü sırada bitirdi. Bursagücü 4138 puan ile dördüncü olurken, 1´inci Kademe Yarışları´nda mücadele veren İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Şırnak İdil Omerka Spor Kulübü, Bursa´daki yarışlarda yer almadı.

Takım halinde başarıya ulaşan sporcular, müsabakalar sonrasında düzenlenen tören ile kupalarını aldı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şube Sorumlusu Gürsel Özyurt, "Mutluyuz, çok başarılı geçtiğini düşünüyorum. Sporcularımız için de pandemi dönemi sonrası hem yönetimimiz, hem antrenörlerimiz, hem sporcularımız için moral ve motivasyon oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Atıcılardan detaylar

-Müsabakalardan detaylar

-Ödül Töreni

-Gürsel Özyurt'un açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-07-26 20:07:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.