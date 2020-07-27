(Özel) Kurbanlıklarla koyun koyuna nöbet "Kurbanlıklar çalınmasın" diye bir dakika bile başından ayrılamayan bakıcıları, geceyi de onlarla koyun koyuna geçiriyor

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Bursa'da da kurulan kurban pazarlarında ilginç görüntüler yaşandı. Ürünlerini satmak için yüzlerce kilometre uzaktan gelen celepler, hayvan pazarında yatıp kalkıyor. Celepler bir dakika bile gözlerini ayırmadıkları hayvanlarıyla koyun koyuna yatıyor.

Bursa'nın dört bir yanına kurulan hayvan pazarlarında farklı kurbanlıklar kadar sahiplerinin yaptığı uygulamalar da dikkat çekiyor. Muş, Erzurum, Kars, Yozgat, Van gibi doğu vilayetlerinde besicilik yapan hayvancılar, elleriyle besledikleri kurbanlıkları satmak için çaba sarf ediyor. Uzun süre emek sarf ettikleri hayvanları satışa koyan besiciler, geceleri ise çalınma riskine karşı ilginç yöntemlere başvuruyor. Kimi kurbanlıklarının bulunduğu kapının önüne attığı yatağa yatarken, kimi ise hayvanların yanı başına kurduğu yatak ile uykusunda bile yalnız bırakmıyor.

Kurban bayramına sayılı günler kala, bekledikleri hareketin yaşanmadığını dile getiren hayvan sahipleri, "Sabaha kadar arkadaşlarla semaver başında bekleyerek hayvanlarımıza göz kulak oluyoruz. Koyunlarını bırakmak istemeyen arkadaşlar da koyunlarıyla birlikte yatıyor. Biz tabi onlara da göz kulak oluyoruz. Zor oluyor. Sabaha kadar biz ayakta duracağız. Daha sonra gece uyuyanlar nöbeti devralacak. Başka bir sıkıntımız yok, şükürler olsun. Tek amacımız istediğimiz rakamlara hayvanlarımızı satıp memlekete dönmek" dediler.

Ahırların başında battaniyeye sarılıp samanların üzerinde yatan celepler, gecenin sessizliğinde arkadaşları tarafından yükselen türkülerle mest oluyor.

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