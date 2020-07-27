Bursa'nın İznik ilçesinde göle giren baba, 2 oğlu ve yeğenden boğularak hayatını kaybeden amca yeğen toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, İznik Gölü kenarına pikniğe giden 36 yaşındaki Mahmut Surani, oğulları Ahmet Surani (12) ve Muhammed Surani (12) ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi. İkiz kardeşler babaları ve kuzenlerini bırakıp açılınca bir süre sonra dibe battı. İkizlerin çağlık atması üzerine baba ve yeğen diğer iki kardeşi kurtarmak için yanlarına yüzmeye çalışırken onlar da dibe battı. 4 kişinin boğulmak üzere olduğunu gören kıyıdaki vatandaşlar suya atlayıp baba ve çocukları kurtarmaya çalıştı. 12 yaşındaki ikizler Ahmet ve Muhammed Surani vatandaşlar tarafından kurtarılıp sudan çıkarılırken, baba ve 16 yaşındaki yeğen boğularak can verdi.

Amca yeğen Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.