İlçelerde turizm hamlesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi 17 ilçeyi kapsayan çalışma ile ilçelerdeki tarihî mekânlara Türkçeİngilizce tanıtım panoları yerleştiriyor.

Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi maksadıyla tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bütün ilçelerdeki tarihî mekânların bilinirliliğini artırmaya çalışıyor. İlk çalışma Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Yenişehir Belediyesi ortaklığında Yenişehir’de gerçekleştirildi. İlçenin önemli tarihi yapıları olan Şemaki Evi Müzesi, Yarhisar Orhan Gazi Camii, Yarhisar Orhan Gazi Hamamı, Sinan Paşa Külliyesi, Sinan Paşa Camii, Orhan Gazi Camii, Balı Bey Camii, Balı Bey Hanı, Çifte Hamam, Pustinpuş Baba Zaviyesi, Saat Kulesi, Çınarlı Camii ile Ethem Paşa Camii’nin bulunduğu alanlara tanıtım panoları yerleştirildi. Tarihi mekânların Türkçe ve İngilizce olarak tanıtımının yapıldığı çalışma ile buralara gelen yerli ve yabancı turistlerin mekânlar hakkında daha detaylı bilgi edinebilmeleri hedefleniyor.

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