Yıldırım'da yaşam standartları artıyor

Yıldırım Belediyesi, asfalt, bakımonarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra tretuvar, bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarıyla ilçeyi modern bir yapıya kavuşturmaya devam ediyor, temizlik çalışmalarıyla şehri güzelleştiriyor.

Yıldırım Belediyesi’nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek adına sürdürdüğü asfalt, bakımonarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarına ağırlık verdiği, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktaların yanı sıra ilçenin diğer bölgelerinde yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda nokta tamir konusunda çalışmalara devam ediyor. Belirlenen güzergahlarda asfalt yenileme ve onarım çalışmaları yapılırken, ihtiyaçlar doğrultusunda yaya ulaşımını kolaylaştırmak adına merdiven inşası ve tutamak montajı gibi çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Öte yandan ilçenin temiz bir çehreye sahip olması için titiz çalışmalar gerçekleştiren temizlik ekipleri, ilçenin sokak, cadde, meydan ve parklarında gerekli uygulamaları yapıyor, yaz aylarında vatandaşların tozdan etkilenmemesi için sokaklarda sulama çalışması da gerçekleştiriyor.

Yaşam standartları artıyor

Cadde ve sokaklardaki her türlü eksikliği tespit ederek planlanan programlar dahilinde iyileştirmeler yaptıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’daki bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak adına çalışıyoruz. İlçemizin yaşam standartlarını üst seviyeye çıkararak vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Mahallelerimizi cadde ve sokaklarıyla, çevre düzeniyle, çocuk oyun alanları ve parklarıyla yaşanabilir hale getirerek, hemşehrilerimizin sosyal yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Yıldırımlı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için titiz çalışmalar yürütüyoruz. Yıldırım’ın en önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununu da yaptığımız yol yenileme çalışmalarıyla gideriyoruz. Gün geçtikçe Yıldırım’ı modern ve yaşanabilir konumuna getiriyoruz” diye konuştu.

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